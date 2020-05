11:28 Uhr

Pedelec-Fahrerin hört auf den Partner und wird vom Auto erfasst

Weil sie auf den Radweg wechseln soll, fährt eine 33-Jährige in Gessertshausen plötzlich zur Fahrbahnmitte. Dabei übersieht sie aber einen Audifahrer.

In diesem Fall hätte eine 33-jährige Pedelec-Fahrerin wohl besser nicht auf ihren Partner gehört. Die Frau war am Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße in Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs. Etwa gegen 17.38 Uhr war sie nach Auskunft der Polizei gerade auf Höhe der Feuerwehr, als ihr der vier Jahre ältere Lebensgefährte, der sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls auf einem Pedelec etwa 30 Meter hinter ihr befand, zurief, sie solle auf den gegenüberliegenden Radweg wechseln.

Die 33-Jährige fuhr daraufhin mit nur einem kurzen Schulterblick ohne Handzeichen zur Fahrbahnmitte hin. Zwischenzeitlich hatte sich aber bereits ein 24-jähriger Audi-Fahrer genähert. Der junge Mann konnte aufgrund des schnellen Kurswechsels der 33-jährigen Pedelec-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Mit dem Krankenwagen in die Uniklinik

Die Radlerin verletzte sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht, musste aber dennoch mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1750 Euro. (thia)

