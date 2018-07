05:15 Uhr

Plätze für den perfekten Sommer-Feierabend

Ab in die kalten Fluten: Nur die Mutigsten trauen sich in den Lech. Bei Langweid passt die Wasserwacht auf, dass bei der Abkühlung nichts passiert.

Ob Naturerlebnis, nasse Abkühlung oder geordnetes Abenteuer: Tipps, wie und wo sich die Stunden nach einem anstrengenden Arbeitstag verbringen lassen.

Von Maximilian Czysz

Die heiße Phase des Sommers hat begonnen: Das Thermometer wird in dieser Woche voraussichtlich die 30-Grad-Marke knacken. Wer keinen Urlaub hat, muss die Nachmittags- und Abendstunden nutzen, um die Sonne zu genießen – die Redaktion gibt Tipps für einen perfekten Sonnen-Feierabend. Das ist die kleine Auswahl der außergewöhnlichen Orte im Augsburger Land

Picknick auf dem Gersthofer Müllberg: Wer Müll liest, wird erst einmal die Nase rümpfen. Doch keine Angst: Von den Hinterlassenschaften der Zivilisation ist auf dem rund 55 Meter hohen Berg nichts zu riechen. Auch nicht zu sehen. Dafür gibt es einen grandiosen Blick auf Augsburg. An klaren Tagen ist sogar die Alpenkette im Süden zu erkennen – ein spektakuläres Panorama, das gerade in den Abendstunden zum Träumen einlädt. Auf Gersthofens Berg geht an zwei Stellen: Ein Drehkreuz befindet sich südlich – am Ende des Jagdwegs in der Firnhaberau über die kleine Brücke über die Autobahn. Der zweite Zugang ist auf der Lechseite etwas südlich des Europaweihers in Gersthofen, wo es auch Parkplätze gibt. Begehbar sind die Wege auf dem Koloss aus schätzungsweise sieben Millionen Tonnen Müll jeden Tag bis 20 Uhr. Am Abend finden auch stichprobenartig Kontrollen statt.

Ein Waldbad in Oberschönenfeld: Wer es lieber etwas schattiger mag, zieht ein Waldbad bei Oberschönenfeld vor. Am Staudenhaus kann jeder in die frische Waldluft eintauchen – dort beginnt auch ein Waldlehrpfad. Wer ihm folgt, legt an den Fischweihern eine Pause ein und lauscht dort abends den Tierstimmen. Von den Weihern führt ein kleiner Weg direkt zurück zum Kloster. Wer nach dem Naturerlebnis den Tag mit einer gemütlichen Brotzeit ausklingen lassen will, hat dazu im großen Biergarten die Möglichkeit.

Auf Kneips Spuren: Wer an heißen Sommerabenden ein wenig Abkühlung sucht, kann die wieder erneuerte Kneippanlage in Westendorf benutzen und dabei gleichzeitig den Kreislauf stärken. Im Sommer beträgt die Wassertemperatur 13, im Winter acht Grad. Die Anlage ist beliebt: Bereits in den vergangenen Jahren standen die Menschen dort Schlange und wateten auf Pfarrer Kneipps Spuren.

Eine Erfrischung im Lech: Ganz ehrlich: Ein kurzes Bad im eiskalten Lech erfordert schon etwas Mut. Aber oft reicht es schon, die Füße ins fließende Wasser zu hängen. Oder sich kurz in den Lech zu setzen. Eine sichere Stelle für die Lech-Erfahrung ist an der Station der Wasserwacht Langweid an der Brücke zwischen der Gemeinde und Rehling.

Genau das Richtige für Kinder: Was gibt es für Kinder schöneres, als bei der Hitze mit Wasser zu pritscheln? Sich austoben können Buben und Mädchen auf dem Abenteuerspielplatz zwischen Ottmarshausen und Hammel am Weldenbahnradweg. Auf dem Gelände befinden sich ein Wasserspielplatz, verschiedene Klettermöglichkeiten, eine Vogelnestschaukel und in den Boden eingelassene Trampoline. Die vielen Holzelemente geben dem 2012 eröffneten Platz eine Optik, die fast an einen Urwald erinnert. Austoben können sich übrigens auch Erwachsene: Für sie sind verschiedene Trainingsgeräte aufgestellt. Außerdem laden Pavillons und eine Liegewiese zum längeren und vor allem zum gemütlichen Feierabend-Ausklang ein.

Themen Folgen