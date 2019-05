15.05.2019

Popmusik mit Zither aufpeppen

Internationaler Award für Musiker aus dem Holzwinkel, die mit Atomic Picnic Project schon an einem neuen Projekt arbeiten

Die Jury, die den Academia Executive Award 2019 verliehen hat, sitzt im fernen Los Angeles, die Musiker des Atomic Picnic Project kommen aus der ganzen Welt – unter anderem auch aus Zusmarshausen und Welden im Landkreis Augsburg. Neben vielen Veröffentlichungen, die weltweit in Internet-Radiostationen gespielt werden, haben die beiden Gitarristen Uwe Schrödersecker aus Welden und Peter Swoboda aus Zusmarshausen zusammen mit Sänger Helmuth Treichel aber auch schon einige Liveauftritte absolviert. Bei der Acoustic Night im Reese-Theater oder zuletzt in der Augsburger Kultkneipe Bombig.

Es ist nicht die erste Auszeichnung für das Projekt. Wurden bisher einzelne Songs oder Alben des Atomic Picnic Project mit dem Award bedacht, so handelt es sich beim Academia Executive Award 2019 sozusagen um eine Würdigung als „Künstler des Jahres“ für herausragende Leistung in Kreativität, Kunst und Professionalität im Bereich der Musik, wie es in der Urkunde heißt.

Für das Trio kein Grund, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Derzeit arbeiten Uwe Schrödersecker, Peter Swoboda und Helmuth Treichel schon an einem neuen Werk, das im Herbst erscheinen soll. Auf diesem wird unter anderem der Song „Toccata for a Wild Old Lady“ des österreichischen Liedermachers Peter Horton enthalten sein. In einer ganz besonderen Adaption. Peter Swoboda wird statt zur Gitarre zur Zither greifen. „Der Peter Horton hat sich sehr gefreut, dass wir seinen Titel in dieser Instrumentierung spielen“, erzählt Helmuth Treichel, dass der Künstler innerhalb kürzester Zeit auf die entsprechende Anfrage geantwortet und seine Freigabe erteilt hat.

Man darf gespannt sein, diese eigenwillige Instrumentierung auch einmal live zu erleben. (oli)

Mehr dazu im Internet unter

www.atomicpicnicproject.com

Themen Folgen