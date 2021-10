Prozess in Augsburg

vor 32 Min.

Hoher Schaden bei Irrfahrt: Autofahrerin bringt im Wahn Menschen in Gefahr

Im Wahn baut eine 29-Jährige mehrere Unfälle in und um Augsburg. Nun landete der Fall vor Gericht.

Plus Eine 29-Jährige fühlt sich verfolgt, rast mit dem Auto durch den Landkreis bis in die Stadt. In Augsburg kann sich ein Mann noch mit einem Sprung zur Seite retten.

Von Philipp Kinne

Es ist ein Tag im August des vergangenen Jahres. Kurz nach fünf Uhr rast eine damals 29-Jährige aus dem westlichen Landkreis Augsburg in Richtung Stadt. Mit ihrem VW Tiguan schneidet die Fahrerin auf ihrer Irrfahrt mehrere andere Autos, rammt sie oder drängt sie von der Straße. Erst nach etwa 25 Kilometern bleibt der schwerbeschädigte VW endlich stehen. Die Bilanz: Zwei Leichtverletzte, mehrere demolierte Autos und mehr als 100.000 Euro Sachschaden. Nun landete der Fall vor Gericht. Weil die Frau damals psychisch krank war, gilt sie als schuldunfähig. Sie darf sogar ihren Führerschein behalten.

