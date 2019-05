05:00 Uhr

Räte wollen Klarheit über Erweiterung des Müllbergs

Die Mitglieder des Gersthofer Bauausschusses haben dazu einige Fragen und Vorbehalte. Wie weit ist die Stadt betroffen?

Von Gerald Lindner

Wie soll es nun wirklich mit dem Müllberg weitergehen – und wie ist die Stadt Gersthofen davon betroffen? Mitglieder des Bauausschusses hatten dazu einige Fragen.

Wie berichtet, möchte die Stadt Augsburg den rund 50 Meter hohen Müllberg in den kommenden Jahren für etwa 50 Millionen Euro erweitern. Die Abfallhalde auf der Grenze zwischen Augsburg und Gersthofen soll nicht in die Höhe, dafür aber in die Breite wachsen. Hintergrund ist, dass die 1955 angelegte Deponie voraussichtlich Ende 2023 randvoll sein wird. Geplant ist, umliegende Grundstücke aufzukaufen, um die Erweiterung bewerkstelligen zu können. Wo erweitert werden soll, lässt die Stadt noch im Unklaren.

Karl-Heinz Wagner (CSU) bezog sich auf einen früheren Artikel in der AZ Augsburger Land, in welchem Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle gesagt habe, eine Erweiterung der Mülldeponie lasse die Stadt kalt. „Lässt uns dies wirklich kalt?“, fragte Wagner. „Erweiterungen wurden von Gersthofer Seite aus niemals gern gesehen.“

Ursprünglich war geplant, die Deponie zum Jahr 2023 komplett zu schließen. Das sieht auch eine Vereinbarung Augsburgs mit der Stadt Gersthofen vor. In diesem Vertrag müssten wohl auch die Bedingungen für eine letztmalige Befüllung festgehalten sein, vermutete Wagner. „Die Verwaltung soll prüfen, ob wir bei der Erweiterung zur Zustimmung gezwungen sind.“

Gersthofer Vertrag mit Augsburg läuft aus

„Der Vertrag besteht derzeit noch, läuft aber aus“, sagte Bürgermeister Michael Wörle. „Wir sind im Gespräch mit der Stadt Augsburg.“ Wenn es einen neuen Vertrag geben sollte, müsse dieser den Stadträten zur Zustimmung vorgelegt werde, versprach Wörle.

Momentan wird die rund 50 Meter hohe Deponie dazu genutzt, um schadstoffarme Abfälle, etwa Bauschutt, einzulagern. Etwas stärker belastete ungefährliche Abfälle aus Augsburg gehen momentan auf die nordschwäbische Deponie Binsberg bei Donauwörth. Der gewöhnliche Restmüll aus Augsburg und Umgebung wird schon seit 1996 in der Abfallverwertungsanlage in Lechhausen verbrannt, die gemeinsam von Stadt und Landkreisen betrieben wird. Voraussichtlich 2023 wird am Müllberg das genehmigte Gesamtvolumen von 8,5 Millionen Kubikmetern erreicht sein.

Noch 60000 Kubikmeter frei

Momentan sind im östlichen Teil noch um die 60000 Kubikmeter frei. Die anderen Teile des Müllbergs wurden bereits vor Jahren renaturiert und sind seit gut zwei Jahren öffentlich betretbar. Auch Albert Kaps (Pro Gersthofen) forderte mehr Informationen. „Wir müssen wissen, wie lange der Betrieb verlängert wird, und welche Stoffe künftig dort abgelagert werden sollen.“

Mittelschule Die neue Anna-Pröll-Mittelschule war bereits bei ihrer Eröffnung vor knapp eineinhalb Jahren zu klein, hatte zu wenig Klassenzimmer. Sechs davon sowie ein Abstellraum und ein WC sollen nun in einem Anbau an einen der Seitenflügel die Raumnot beheben. Die Arbeiten können bald ausgeschrieben werden, denn nach Angaben von Tibor Sroka von der Gersthofer Bauverwaltung liegt nun die Baugenehmigung der Regierung von Schwaben vor.

