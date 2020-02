Sanierung des Rathausstadels sorgt für Zoff in Dinkelscherben

Plus Der denkmalgeschützte Rathausstadel in Dinkelscherben soll saniert werden. Nur: Kann sich die Kommune das angesichts anderer Baustellen überhaupt leisten?

Spätestens 2021 wird mit der Sanierung des Rathausstadels in Dinkelscherben begonnen. Das hat die Gemeinde nun beschlossen. Das denkmalgeschützte Gebäude ist seit Jahren baufällig, wird derzeit lediglich notgesichert. Das soll sich ändern. Die Kosten für die Sanierung liegen bei gut einer Million Euro. Während die einen Gemeinderäte betonen, dass sich die Kommune das nicht leisten sollte, sprechen die anderen von einer einmaligen Chance. Woran liegt das?

In erster Linie an den Fördergeldern. Denn davon soll es eine ganze Menge geben, erklärte Bürgermeister Edgar Kalb. Die Regierung von Schwaben will rund 80 Prozent der Kosten übernehmen. Derzeit geht man von Gesamtkosten von 1,09 Millionen aus. Die Förderung von 80 Prozent beläuft sich auf die erste Million. Von den zusätzlichen 90.000 Euro sollen 60 Prozent übernommen werden. Ein Angebot, das man nicht ablehnen könne, meint Bürgermeister Kalb.

Dinkelscherber Rathausstadel: Förderung sehr verlockend

Anders sah das Gemeinderat Peter Kraus ( Freie Wähler). Auch wenn die Förderung „sehr verlockend“ sei, müsse die Gemeinde immer noch viel Geld zahlen. Kraus sprach von Kosten von bis zu einer halben Million Euro. Das setzt eine Steigerung der derzeit geplanten Kosten voraus. Angesicht wichtiger Pflichtaufgaben der Gemeinde sei „jeder Euro dafür zu schade“, so Kraus. Dinkelscherben müsse zunächst das große Thema Trinkwasser in den Griff bekommen und könne sich die Sanierung derzeit schlicht nicht leisten. Albert Zott ( CSU) warnte: „Das wird uns die Bevölkerung um die Ohren hauen.“ Und auch Evi Madalenko-Stuhler (SPD) übte Kritik. Sie sah die Sanierung als Kür, nicht als Pflicht und fragte, ob die Fördergelder auch in einigen Jahren noch abrufbar wären. Eine Frage, die Bürgermeister Kalb nicht beantworten konnte, da sich die Programme immer wieder verändern. Um die aktuell auf dem Tisch liegende Förderung zu erhalten, musste der Gemeinderat einen Beschluss zur Sanierung fassen.

Von diesem Angebot hätte die Gemeinde vor Jahren noch geträumt, erklärte Markus Ritter (UW14). Auch weil die Kosten für die Sanierung in den kommenden Jahren wohl steigen würden, müsse man nun zuschlagen. Willibald Gleich (CSU) betonte die Verantwortung der Gemeinde für das denkmalgeschützte Gebäude in der Ortsmitte. Gleich: „Nichts tun wäre verantwortungslos.“ Ähnlich sah das auch sein Parteikollege Tobias Mayr. Natürlich habe die Wasserversorgung in der Gemeinde derzeit „oberste Priorität“. Er sehe in der Sanierung des Stadels allerdings eine einmalige Chance von dem der Ort und die Vereine profitieren könnten.

Mit 14:4 Stimmen ist die Sanierung nun beschlossen

Bürgermeister Kalb warnte davor, wichtige Themen zu vermischen. Kalb: „Das Wasser hat nichts mit dem Rathausstadel zu tun“. Zwar ist die Haushaltslage in Dinkelscherben insgesamt angespannt, die Gemeinde gehe allerdings „nicht bankrott“ durch die Sanierung des Stadels. Einen Schlussstrich unter die hitzige Diskussion zog schließlich die Abstimmung: Mit 14:4 Stimmen ist die Sanierung nun beschlossen. Die Kosten dafür werden in den Haushalt 2020 und 2021 aufgenommen.

Der alte Dinkelscherbener Rathausstadel von Süden aus gesehen. Der Stadel wurde um 1750 südlich nahe der Zusam, die damals noch durch den heutigen Rathausgarten floss, erbaut. Bild: Bernhard Niethammer

Der historische Rathausstadel galt 2012 als einsturzgefährdet. Seither wird er notgesichert. Unklar ist allerdings, wie lange diese Notsicherung standhält. Der Stadel wurde um 1750 südlich nahe der Zusam, die damals noch durch den heutigen Rathausgarten floss, erbaut. Über das Gebäude wird schon seit Jahren diskutiert. Im November stellte ein Architekt Pläne zur Sanierung vor. Demnach soll die tragende Substanz des Gebäudes erhalten bleiben. Auch der kleinteilige Aufbau werde nicht verändert. Im Erdgeschoss finden sich drei Räume, die künftig neu genutzt werden sollen. In das Obergeschoss des Stadels soll aus dem Foyer künftig ein neuer behindertengerechter Aufzug führen. Der neu gestaltete Stadel könnte in erster Linie zusätzliche Ausstellungsflächen für das Heimatmuseums bieten. Im Obergeschoss des Stadels sollen in Zukunft wechselnde Ausstellungen angeboten werden. Auch könne der Raum für Lesungen, Vorträge und kleine Konzerte genutzt werden. Durch die von Norden und Süden zugängliche Anliefer- und Technikzone im Erdgeschoss werde neben der Logistik für den Rathausstadel weiterhin die Anlieferung für Veranstaltungen im Rathausgarten möglich bleiben.

