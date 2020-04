vor 50 Min.

Schauspielerin Meike Droste ist ab Dienstag in "Deutscher" zu sehen

Plus Schauspielerin Meike Droste ist als Polizistin aus "Mord mit Aussicht" bekannt. Ab Dienstag spielt sie in "Deutscher" mit - einer Serie mit brisantem Thema.

Von Regine Kahl

Ihre ersten Schritte auf der Bühne hat Meike Droste in ihrer Jugend in der Schauspielgruppe Neusäß gemacht, nach dem Studium an einer bekannten Münchner Schauspielschule folgte die große Karriere. Als Polizistin in der Fernsehserie „Mord mit Aussicht“ in Hengasch wurde sie einem Millionenpublikum bekannt. Im Interview erzählt die Wahl-Berlinerin von neu gedrehten Vierteiler "Deutscher" für ZDFneo, der am Dienstag und Mittwoch (jeweils 20.15 Uhr) zu sehen ist. Zum Inhalt: Zwei grundsätzlich gegensätzlich denkende Familien müssen sich auf einen neuen Alltag einstellen, nachdem im fernen Berlin überraschend eine rechtspopulistische Partei die Regierung übernimmt. ZDFinfo begleitet die Serie mit Dokumentationen im TV und in der ZDF-Mediathek.

In der neuen ZDF-Serie stehen sich zwei Familien politisch gesehen gegenüber. Wie charakterisieren Sie Ihre Rolle der regierungskritisch eingestellten Eva Schneider? "Deutscher" beschäftigt sich mit zwei gegensätzlichen Familien Meike Droste: Eva ist eine reflektierte, mäßig politisch engagierte Frau Anfang 40, Apothekerin, verheiratet mit einem Lehrer, Mutter eines 16-jährigen Sohnes, mit all den alltäglichen Problemen in Berufstätigkeit und Beziehungsleben, also eine ganz normale Frau. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Was gefällt Ihnen an dieser Figur und was weniger? Meike Droste: Persönlich spannend fand ich, dass sie die erste der Figuren ist, die konkret ins Handeln gegen Rassismus kommt, je weiter die Spaltung jedoch in ihrem persönlichen Umfeld voranschreitet, desto handlungsunfähiger fühlt sie sich. Dann ziehen sich beide immer mehr ins bloße Reden und Reflektieren zurück. Wann und wo wurde der Mehrteiler gedreht? Meike Droste: Die Miniserie haben wir im Juli 2019 in Köln und Umgebung gedreht. Bei der ARD-Krimi-Serie „Mord mit Aussicht“ spielte Meike Droste (rechts) als Bärbel Schmied an der Seite von Caroline Peters und Bjarne Mädel. Das Foto entstand bei den Dreharbeiten im Jahr 2014 zur neuen Staffel. Bild: dpa/Henning Kaiser Ist die Demokratie in Gefahr? „Demokratie in Gefahr“ ist ja das Oberthema. Sehen Sie hier einen aktuellen Bezug zum Geschehen in unserem Land? Meike Droste: Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich an diesem wie ich finde sehr relevanten Projekt teilhaben durfte. Wir alle leben derzeit in einer Wirklichkeit, wie wir sie uns vor kurzem niemals vorstellen wollten. Meine Sorge ist, dass politisch der allgemeine Rechtsruck europaweit voranschreiten könnte, denn wo Angst herrscht, wächst der Nährboden für Populismus. Ungarn macht es ja schon vor. Meike Droste - ihre Leben und ihre Rollen 1 / 4 Zurück Vorwärts Kindheit und Jugend: Meike Droste wurde am 5. Februar 1980 in Bobingen geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Neusäß. Sie studierte von 1999 bis 2003 an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule und sammelte bereits während ihres Studiums erste Schauspielerfahrung an den Münchner Kammerspielen.

Theater: 2002 wechselte sie ans Berliner Ensemble und spielte dort in Inszenierungen von Claus Peymann und unter der Regie von Leander Haußmann in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. Die Spielzeit 2004/05 führte sie ans Schauspielhaus Zürich, wo sie unter anderem in der Rolle der Doris in „Das kunstseidene Mädchen“ zu sehen war. Seit der Spielzeit 2006/07 gehört Meike Droste dem Ensemble des Deutschen Theaters Berlin an, wo sie in verschiedenen Inszenierungen arbeitet.

TV: Dem Fernsehpublikum ist Meike Droste als Polizeimeisterin Bärbel Schmied an der Seite von Caroline Peters und Bjarne Mädel in der Krimiserie „Mord mit Aussicht“ bekannt. Es folgte eine Hauptrolle in „Frau Temme sucht das Glück“. Zusammen mit Susanna Simon übernahm sie 2019 das „Hotel Heidelberg“ in der ARD und stand für den ZDF-Thriller „Der Kommissar und die Wut“ vor der Kamera.

Neue Serie: Meike Droste ist am Dienstag, 28. April, und Mittwoch, 29. April, in der politischen Miniserie „Deutscher“ in ZDFneo zu sehen ist. Es sind insgesamt vier Folgen jeweils ab 20.15 Uhr in doppelter Ausstrahlung. Zum Inhalt: Zwei grundsätzlich gegensätzlich denkende Familien müssen sich auf einen neuen Alltag einstellen, nachdem im fernen Berlin überraschend eine rechtspopulistische Partei die Regierung übernimmt. ZDFinfo begleitet die Serie mit Dokumentationen im TV und in der ZDFmediathek. (kar) Erleben Sie selbst im privaten und beruflichen Umfeld auch eine gespaltene Gesellschaft? Meike Droste: In den kleinen, alltäglichen Dingen fällt es mir auf, ja. Nach wie vor finde ich es zum Beispiel seltsam, dass wir Menschen nun ständig einen großen Bogen umeinander machen. Wie verändert sich unsere Wirklichkeit dadurch auf lange Sicht? Corona beeinträchtigt ihre Berufsleben extrem Wie sehr beeinträchtigt die Corona-Krise zurzeit ihr berufliches Leben? Meike Droste: Extrem. Unser Beruf existiert zur Zeit gar nicht. Alle laufenden Produktionen wurden abgesagt, die Theater sind und bleiben bis auf weiteres geschlossen, alle Festivals, Konzerte etc wurden abgesagt,… Von 100 auf 0 sozusagen. Welche Engagements an geschlossenen Theatern hätten Sie zurzeit? Meike Droste: Zusammen mit Martina Gedeck und Sven-Eric Bechtolff haben wir unter der Regie von Jürgen Flimm „Gefährliche Liebschaften“ (Christopher Hampton) geprobt, für das St. Pauli Theater in Hamburg. Zehn Tage vor Premiere mussten wir aufhören. Im April hätten wir 26 Vorstellungen davon ensuite gespielt. Geht es es mit "Mord mit Aussicht" weiter? In einem Interview mit unserer Zeitung im November 2017 sagten sie, eine Fortsetzung der Serie „Mord mit Aussicht“ liege auf Eis. Haben Sie da gute Neuigkeiten für die Fans der Serie? Meike Droste: Von meiner Seite gibt es leider keine Neuigkeiten, nein. Gibt es noch weitere TV-Rollen, in denen wir Sie demnächst sehen werden? Meike Droste: Wir warten auf die Ausstrahlung des ZDF-Films „Der Kommissar und die Wut“, der zweite Film gemeinsam mit Roeland Wiesenekker, in dem ich die Psychologin (und Freundin des Kommissars) Susanne spiele. Außerdem habe ich letztes Jahr gemeinsam mit Oliver Wnuk für die ARD vor der Kamera gestanden, wir spielen ein Ehepaar, er Kindergärtner, ich Kinderonkologin. Regie führte Katja Benrath. Auch dieser Film soll dieses Jahr ausgestrahlt werden. Kommen Sie noch ab und zu in Ihre Heimatstadt Neusäß zu Besuch? Meike Droste: Natürlich, meine Mutter lebt ja immer noch hier. Ich hoffe, dass ich bald wieder in einen Zug Richtung Bayern steigen darf. Lesen Sie auch: Schauspielerin Meike Droste: Eine Neusässerin im ZDF-Krimi

