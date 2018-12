03.12.2018

Schlaflose Anwohner bei Snow-Party

Viel zu tun hatte die Polizei am Wochenende.

Gessertshauser und Willishauser rufen bei der Polizei an

Von wegen ruhige Vorweihnachtszeit: Fast ein Dutzend Anwohner aus dem Bereich Gessertshausen und Willishausen fühlten sich in der Nacht auf Sonntag um den Schlaf gebracht. Sie beschwerten sich bei der Polizei in Zusmarshausen – Ursache war die Snow-Party in Reitenbuch. Dort gab es im Verlauf der Nacht noch mehr Ungemach.

Während die Veranstaltung laut Polizei ohne Zwischenfälle verlief, gab es im Bereich des Fischacher Ortsteils zwei weitere Vorfälle. Am Sonntag gegen 3.45 Uhr beleidigten fünf junge Männer in der Dorfstraße drei junge Frauen, die sich auf dem Weg nach Hause befanden. Zudem warfen sie aufgestellte Verkehrszeichen um.

Eine Streifenbesatzung der Polizei sorgte dafür, dass es zu keinen weiteren Dummheiten kam. Etwa zur selben Zeit kam es auf einem Feldweg bei Reitenbuch zu einer Körperverletzung. Auf dem Feldweg stand ein Kleinwagen, in dem unter anderem eine Fahrerin am Steuer saß. Sie unterhielt sich durch das geöffnete Fenster mit zwei Männern. Doch das gefiel offenbar dem Beifahrer nicht – er stieg aus und es kam zu Handgreiflichkeiten. Beide Männer wurden leicht verletzt und erlitten verschiedene Schürfwunden im Gesicht und an den Händen. Die Verletzungen wurden im Klinikum Augsburg versorgt. Anschließend fuhr der Kleinwagen weg. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet nun um weitere Hinweise.

Während es bei der Auseinandersetzung noch offene Fragen gibt, ist für die Polizei klar: Nach den Beschweren wegen Ruhestörungen drehte der Veranstalter der Snow-Party den Bass und die Gesamtlautstärke mehrfach herunter.

Außerdem beendete er die Partymusik früher – nach der Genehmigung wäre das nicht nötig gewesen. Dass die Musik weithin hörbar war, könnte laut Polizei an der Wetterlage und dem Veranstaltungsort auf der Anhöhe bei Reitenbuch (Festplatz) liegen. Offenbar wurde der Schall durch den Wind über die gesamte Entfernung bis nach Ges-sertshausen getragen. (mcz)

