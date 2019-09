vor 35 Min.

Schönegger Käse sorgt beim Volksfest für den guten Ton

Die Werkskapelle des Käseherstellers spielt auf dem Neusässer Volksfest. Dirigent ist ausgerechnet ein Diedorfer.

Von Laura Gastl

Die Schönegger Käse Alm – bekannt für ihre Produkte aus reinster Heumilch ohne Gentechnik. Mit aufs Neusässer Volksfest brachte Geschäftsführer und Molkereimeister Josef Krönauer eine ganz besondere Spezialität: Die Schönegger Musikanten als hauseigene Kapelle spielten am Dienstagabend im Bierzelt.

Für den Dirigenten Georg Miller aus Diedorf bedeutete das Heimspiel. Bereits seit der Gründung der Betriebskapelle 2014 ist er mit dabei und brachte damals „fachliche und menschliche Kompetenz“ mit nach Prem, wo die Schönegger Käse Alm ihren Sitz hat – so formulierte es Josef Krönauer zufrieden. Etwa 100 Kilometer hat die Betriebskapelle für ihren Auftritt in Neusäß zurückgelegt, zu den Musikanten zählen 27 Mitarbeiter, Geschäftspartner, Milchbauern und Freunde der Käserei. Sie kommen selbst aus einem ähnlich großen Einzugsgebiet, um einmal wöchentlich zu proben.

Vor 31 Jahren beim Musikverein Diedorf angefangen

Für seinen Dirigentenposten bei den Schönegger Musikanten hat Georg Miller seinen zweiten Wohnsitz ins Allgäu verlegt, wo er noch drei weitere Kapellen betreut. Zudem schwingt er bei der schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen den Taktstock – und legt somit viele Kilometer in seinem Auto zurück, um zwischen den Proben im Allgäu und im Augsburger Land hin- und herzupendeln. Als Dirigent arbeitet Georg Miller heute hauptberuflich: „Angefangen habe ich vor 31 Jahren beim Musikverein Diedorf, doch dort habe ich mittlerweile aufgehört. Seit September dirigiert Michael Werner.“ Am Sonntag, 13. Oktober, wird Miller beim Abschlusskonzert der Kulturtage in Diedorf noch ein letztes Mal gemeinsam mit den örtlichen Musikanten auftreten.

Doch zurück ins Neusässer Bierzelt: Vor dem Auftritt der Schönegger Musikanten wartete die neunjährige Emma Britsch gespannt auf die Musik. Sie war aus Langenneufnach nach Neusäß gekommen, um eine Freundin zu besuchen, und hatte bereits eine Fahrt in der Schiffschaukel hinter sich. „Mir gefällt es hier sehr gut“, schwärmte die Neunjährige und lachte freudig.

Manchmal gibt es auch Ausflüge ins Moderne

Als dann auf der Bühne die ersten Töne erklangen, blies auch der Schönegger-Molkereimeister Krönauer in sein Flügelhorn. Als Geschäftsführer verkauft er seine Käsespezialitäten auf Wochenmärkten überall im Landkreis, wie er vor dem Auftritt berichtete. So kam es dazu, dass er im vorigen Jahr auch seine Betriebskapelle zum ersten Mal in die Gegend führte, damals zu ihrem ersten Auftritt auf dem Neusässer Volksfest. Die Schönegger Musikanten kommen viel rum, traten auch schon in Italien und in Brasilien auf. Gespielt wird traditionelle Blasmusik, doch manchmal gebe es auch Ausflüge ins Moderne, wie Dirigent Miller ergänzte. Ihre nächsten großen Auftritte: Zwei Gemeinschaftskonzerte mit den Schöffeldinger Musikanten in Rottenbuch und Kaufering Ende Oktober.

Publikum aus Heimatnähe der Schönegger Musikanten fand sich auch im Neusässer Bierzelt. Johann und Angelika Echtler aus Unterdießen südlich von Landsberg hatten die Premer Kapelle vorher noch nicht gehört.

Das Ehepaar freute sich umso mehr, Musik „aus der eigenen Gegend“ zu hören. Gemeinsam mit dem Schwager besuchten sie das Volksfest und lobten das „hervorragende Essen und die angenehme Atmosphäre“.

Am Wochenende ist im Bierzelt richtig was los

Auch die Neusässer selbst kommen gerne auf ihr Volksfest, wie Melanie Eisner einige Bankreihen weiter hinten wusste. „Wir wohnen gleich in der Nähe und sind heute mit unseren Verwandten hier“, erzählte sie mit Blick auf ihren Mann Mark und die Familie am Tisch. Gerade am Wochenende sei im Bierzelt richtig was los.

Ob sie sich hier in Neusäß schon fürs Münchner Oktoberfest aufwärmt, das am Samstag beginnt? Melanie Eisner lachte. „Nein, wir können nicht auf die Wiesn. Wir fahren nämlich in den Urlaub.“

In Neusäß selbst geht der Bierzeltbetrieb noch weiter bis zum Sonntag, 22. September. Wer möchte, kann am letzten Tag noch einmal Dirigent Miller mit anderer Besetzung erleben: Ab 11 Uhr spielt er mit der Hirblinger Trachtenkapelle zum Frühschoppen.