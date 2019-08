vor 1 Min.

Sozialamts-Chefin geht in Ruhestand: Immer offen für die Sorgen anderer

In den vergangenen 18 Jahren war Maritta Berger im Sozialamt in Neusäß quasi die Anlaufstelle für Sorgen aller Art. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Von Regine Kahl

Eine 65-jährige Frau kommt ins Sozialamt in Neusäß. Sie macht sich Sorgen wegen ihrer geringen Rente und hat Probleme mit dem Ausfüllen des Antrags. Hilfe für die Seniorin ist ein typischer Fall aus dem Arbeitsalltag von Maritta Berger. Die Leiterin des Sozialamts kommt im Gespräch mit der Seniorin drauf, dass diese früher elf Jahre in einem kirchlichen Kindergarten gearbeitet hat. Es gibt für sie also eine kleine Betriebsrente dazu. „Man kann im Sozialamt so viel bewirken“, freut sich Maritta Berger über solche kleinen Erfolge. Nach 18 Jahren verabschiedet sie sich aus dem Amt als Anlaufstelle für Sorgen aller Art.

Gelernt hat Maritta Berger eigentlich Anwaltsgehilfin. Nach zwölf Jahren in der Stadtverwaltung Gersthofen wechselte sie ins Sozialamt in Neusäß. Eine Arbeit, die mit vielen Klischees und Vorbehalten behaftet ist, wie sie weiß. „Das Sozialamt ist für viele ein rotes Tuch, aber es macht so viel Spaß.“ Das Vorurteil, dass dort nur Faule und Schmarotzer vorstellig werden, sei völlig verkehrt. So schnell könne sich das Schicksal jedes einzelnen drehen, zum Beispiel durch eine Erkrankung oder den Tod des Partners.

Immer mehr Menschen suchen eine Wohnung

Auch das Problem der Wohnungslosigkeit treffe immer mehr Menschen, so Berger. Ein „Riesenthema“ sei die Rente. Oft würde das Geld alleine nicht reichen. Maritta Berger weiß, dass viele Leute erst einmal eine Hemmschwelle haben, aufs Amt zu gehen. Die meisten Menschen kämen angespannt zu ihr ins Büro herein. Wichtigste Aufgabe sei erst einmal, durch ein Gespräch aufzulockern und dann herauszuhören, wo das Problem liegt. „Da ist viel Geduld und Einfühlungsvermögen gefragt“, weiß die 62-Jährige, die jetzt in Altersteilzeit geht. Wenn zum Beispiel ein Mann auf Krücken zu ihr ins Büro kam, klärte sie ab, ob hier nicht eine Schwerbehinderung beantragt werden könnte. Das Schöne an ihrer Arbeit sei gewesen, dass man einen großen Spielraum für Hilfe habe. Oftmals sei es ihr gelungen, Lösungen zu finden, auch wenn sie „natürlich nicht zaubern kann“. Hilfreich sei ihr das große Netzwerk mit anderen Experten aus dem Sozialbereich gewesen, das sie im Laufe der Jahre aufbauen konnte. Die Menschen, die ins Sozialamt kommen, vertrauen sehr viel Persönliches an. Es sei daher wichtig, das Ganze „mit Herz zu machen“ und jeden als Menschen gut zu behandeln, beschreibt Maritta Berger ihre Auffassung.

Maritta Berger kümmerte sich auch um das Thema Demenz

Im Jahr 2012 hat sich das Aufgabenfeld von Maritta Berger erweitert. Der Stadtrat hatte das Thema Demenz und Senioren aufs Schild gehoben. Die Stunden von Maritta Berger wurden aufgestockt. Unter ihrer Betreuung wurde ein Seniorenbeirat ins Leben gerufen. Als „ihr Baby“ bezeichnet sie die Seniorenbroschüre, in der alle Anlaufstellen und Adressen zum Leben im Alter in Neusäß zusammengefasst sind. In das Heft sind die vielen Fragen eingeflossen, die Maritta Berger in ihrer täglichen Arbeit immer wieder gestellt wurden. Aktuell wird die zweite Auflage erarbeitet.

Auch die Idee für ein Freiwilligenzentrum in Neusäß sei von ihr mit angestoßen worden, sagt die temperamentvolle 62-Jährige. Der Gedanke kam ihr, als drei Frauen, die sich beim Freiwilligenzentrum in Augsburg einbrachten, bei ihr nachfragten, ob sie sich nicht in ihrer Heimatstadt Neusäß engagieren könnten.

Maritta Berger freut sich, wie viele Ehrenamtliche nach zehn Jahren in der Organisation helfen und wie viele verschiedenen Projekte dort gewachsen sind. Oftmals habe sie von den Freiwilligen Unterstützung bekommen, wenn zum Beispiel rasche und unbürokratische Hilfe beim Einzug einer obdachlosen Frau in eine Wohnung nötig war. „Das Freiwilligenzentrum ist ein großer Gewinn“, so Berger.

Sprechtage für Bürger im Rathaus

Als Bereicherung empfindet sie auch, dass es inzwischen fünf Sprechtage für Bürger im Rathaus gibt, in denen soziale Fragen beantwortet werden: vom Bezirk Schwaben, vom VdK und der Offenen Behindertenarbeit sowie zu den Themen Demenz und Vorsorgevollmacht. Berger: „Das wird sehr gut angenommen und bedeutet für uns eine Entlastung.“

Trotz ihres Engagements mit Herz freut sich Maritta Berger jetzt auf den Ruhestand. Die Arbeit sei sehr kräftezehrend gewesen. „Man wird auch müde, sich den ganzen Tag um Sorgen anderer zu kümmern.“ Wird sie sich in ihrer Freizeit sozial engagieren? Bisher kann sich Maritta Berger das nicht vorstellen, vielleicht nach einer Pause. Die 62-Jährige aus Täfertingen freut sich jetzt erst einmal vor allem auf die Zeit mit ihren vier Enkeln, die alle in der Nähe wohnen.

