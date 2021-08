Verwaltungsausschuss ist in Stadtbergen auch in den Ferien aktiv

Stadtbergen diskutiert infektionsschutzgerechtes Lüften in der Kindertagesbetreuung. Um sich ein besseres Bild machen zu können, werden Termine vor Ort beschlossen.

Trotz Sommerferien geht in Stadtbergen die kommunalpolitische Arbeit weiter. Zumindest für die Mitglieder des Verwaltungsausschusses, der sich am Donnerstagabend zu seiner Sitzung im Rathaus traf. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Maßnahmen, die ein infektionsschutzgerechtes Lüften auch in der Kindertagesbetreuung ermöglichen sollen. Verschoben auf Oktober wurde allerdings der Punkt "Beleuchtung der Holderstraße". Hier soll sich der Stadtrat vor Ort erst einmal persönlich von der Situation ein Bild machen.

Wie bereits berichtet hatte zuvor der Stadtrat auf Antrag der SPD einstimmig beschlossen, alle zwölf Klassenzimmer in Leitershofen und alle 23 der Parkschule mit Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) auszustatten. Dabei handelt es sich um Geräte zum Lüften und Klimatisieren, die für einen Austausch der Innen- und Außenluft sorgen und vor allem den CO2-Gehalt reduzieren. "In einem Kindergarten ist die Situation jedoch eine andere", sagte Bürgermeister Paul Metz. Hier hätten die Kinder die Möglichkeit, jederzeit zum Spielen an die frische Luft zu können. Statt RLT-Anlagen wurde daher überlegt, Luftfilter zu installieren, die unter anderem bereits in einigen Räumen der Parkschule installiert sind.

Erzieherinnen sollen sich die Luftfilter während des Betriebs anschauen

Um sich von der Funktion und der Arbeitsweise der Geräte ein Bild zu machen, sollen sich die Erzieherinnen nun in den Ferien die Luftfilter im laufenden Betrieb anschauen. Geprüft werden soll dabei, ob mit Blick auf die Lautstärke und die Abmessungen der Geräte, eine Installation in den Kindergärten in Frage kommt. Gegebenenfalls wird Stadtbergen dann einen Förderantrag stellen, die Entscheidung liegt aber letztendlich bei den einzelnen Trägern der Einrichtungen.

Auch mit der Situation in der Schulkinderbetreuung im Bereich der Offenen Ganztagsschulangebote in der Leopold-Mozart-Grundschule und der Parkschule befasste sich der Ferienausschuss. Da die Betreuung statt nur bis 14 Uhr künftig auch bis 16 Uhr möglich ist, sucht Stadtbergen zusätzliches Personal. Entsprechende Stellenausschreibungen für Erzieherinnen, Erzieher oder pädagogische Fachkräfte sind bereits im Umlauf. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden in der Woche, angeboten wird ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Stadträte überzeugen sich vor Ort

Rege diskutiert wurde auch der Punkt "Beleuchtung der Holderstraße zwischen "Am Leiterle" und der B 300. Eine Zählung im Juni hatte laut Metz ergeben, dass dort innerhalb von 24 Stunden rund 1400 Radfahrer und etwa 300 Fußgänger unterwegs waren. Darüber, wie der Radweg künftig ausgeleuchtet werden soll, gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen. "Einige sagen, durch das Gewerbegebiet sei es hell genug, andere wiederum sagen, dass die Lichter einen blenden würden", sagte Metz. Der Verwaltungsausschuss setzte daher eine Entscheidung erst einmal aus. Im Oktober sollen sich die Stadträte in der Dunkelheit selbst ein Bild von der Situation machen, bevor ein entsprechender Beschluss gefasst wird.

