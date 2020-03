Stichwahl zwischen Edgar Kalb und Ulrich Fahrner in Dinkelscherben

Plus Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb verpasst knapp die Wiederwahl. Während die Enttäuschung bei ihm groß ist, hat CSU-Kandidat Ulrich Fahrner sein Ziel erreicht.

„51 Prozent wollen eine Veränderung“, interpretiert der amtierende Rathauschef Edgar Kalb das Wahlergebnis. Die Enttäuschung ist ihm kurz nach der Stimmauszählung im Bürgermeisterbüro ins Gesicht geschrieben. Vor dem Rathaus hingegen strahlt Herausforderer Ulrich Fahrner ( CSU). In Zwei Wochen kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden. Der Kandidat der SPD und der Freien Wähler, Markus Weil, kommt auf 17,9 Prozent.

Mit Spannung erwartet wurde das Ergebnis vor dem Dinkelscherber Rathaus. Auch wenn wegen des Coronavirus deutlich weniger los war als bei vorangegangenen Wahlen. Der amtierende Rathauschef ist äußert knapp (49,2 Prozent) an seiner Wiederwahl gescheitert. Das Ergebnis von knapp der Hälfte der Stimmen ist für ihn alles andere als ein Grund zum Feiern. „Wenn keine breite Mehrheit hinter einem steht, muss man sich Gedanken machen“, sagt der amtierende Bürgermeister am Sonntagabend: „Das ist für mich eine Enttäuschung“. Zur Stichwahl müsse er nun antreten, auf einen erneuten Wahlkampf will Kalb allerdings verzichten.





Dinkelscherben: CSU-Kandidat Ulrich Fahrner ist zufrieden

Höchst zufrieden mit dem Ergebnis hingegen ist CSU-Kandidat Ulrich Fahrner. Er möchte in den kommenden zwei Wochen erneut in den Wahlkampf gehen – auf Veranstaltungen soll wegen des Coronavirus allerdings verzichtet werden. Fahrner zeigt sich zuversichtlich: „Die Mehrheit ist für einen Wechsel“. Er hofft nun auch auf Stimmen aus der Wählerschaft der anderen Parteien.





Der Kandidat der SPD und der Freien Wähler, Markus Weil, verfolgte die Wahl in Bremen. Wegen des Virus habe er nicht nach Dinkelscherben reisen können, so Weil. Auch er sei zufrieden mit dem Ergebnis. Weil: „Ich bin dankbar für die Erfahrung“.