Stromtankstelle an der A8: Bald sollen erste E-Autos in Zusmarshausen laden

Plus Noch rollen auf der Stromtankstelle bei Zusmarshausen schwere Bagger. In etwa einem halben Jahr sollen die ersten Ladestationen bereitstehen.

Von Philipp Kinne

Allein die Form des riesigen Gebäudes an der A8 bei Zusmarshausen wirkt schon futuristisch. An eine Tankstelle erinnert das ovale Dach des Rohbaus höchstens auf den zweiten Blick. Noch rollt auf der Baustelle schweres Gerät, in etwa einem halben Jahr soll hier aber die Tankstelle der Zukunft eröffnen. Eine der größten Ladestationen für Elektrofahrzeuge, das ist die Vision. Bis zu 4000 Elektroautos sollen an der riesigen Stromtankstelle des Unternehmens Sortimo pro Tag geladen werden können.

Daran arbeiten momentan täglich etwa 20 bis 30 Arbeiter auf der Baustelle. Ein Kiesweg führt von der Autobahnabfahrt hinunter. Seit einigen Wochen ist das riesige ovale Dach schon von der Autobahn aus gut erkennbar. Darunter sollen die Elektroautos einmal geladen werden können. Tausende werden es zu Beginn allerdings eher nicht sein. Etwa 60 Ladestationen sollen bis Jahresende installiert werden. In Zukunft – je nach Bedarf – bis zu 140 Stationen, teilt das Unternehmen Sortimo auf Nachfrage mit. Sie entstehen sowohl auf der 1000 Quadratmeter umfassenden Vordachfläche des Hauptgebäudes als auch dem freien Areal nördlich davon. Die Zusmarshauser E-Tankstelle soll alle Ladetechniken abdecken, die auf dem Markt sind.

Auf dem Gelände entsteht ein großer Energiespeicher

Hinter dem einzigartigen Projekt steckt der Fahrzeugausstatter Sortimo, der auf der anderen Straßenseite seinen Hauptsitz hat. Das Unternehmen will die neue Stromtankstelle nachhaltig und umweltfreundlich gestalten. So sollen zum Beispiel die Dächer der verschiedenen Gebäude bepflanzt werden. Außerdem wird es zusätzliche Photovoltaikanlagen auf dem Gelände geben. Zusätzlich soll auf dem Gelände ein Energiespeicher mit 1,2 Megawattstunden entstehen, in dem Strom aus Photovoltaikanlagen umliegender Unternehmen und Haushalte gespeichert werden könne, kündigte das zuständige Planungsbüro vor einigen Monaten an.

Reger Betrieb herrscht auf der Baustelle der künftigen Stromtankstelle an der Autobahn bei Zusmarshausen. Hinter dem Projekt steckt die Firma Sortimo. Bild: Marcus Merk

Nach eigenen Angaben liegt das Zusmarshauser Unternehmen im Zeitplan ihres Zukunftsprojekts. Durch den milden Winter und die trockenen vergangenen Monate rechne man mit der Fertigstellung im Frühjahr kommenden Jahres. Die Arbeiten am Rohbau seien mittlerweile abgeschlossen. Derzeit beginnt der Innenausbau mit Elektrik, Heizung oder Sanitär. Gleichzeitig wird eine elektrisch betriebene Wärmepumpe mit Erdflächenkollektoren zum Kühlen und Heizen im Gebäude errichtet. Sie soll den „grünen Touch der Anlage“ unterstreichen, teilt das Unternehmen mit. Noch in diesem Monat soll das riesige Vordach, ein Stahlbau, fertig werden. Danach folgen die Fassaden- und Spenglerarbeiten. Gegen Ende des Jahres sollen die Elektrolader installiert werden.

Innovationspark in Zusmarshausen bietet Platz für weitere Projekte

Neben der Stromtankstelle an sich sind in dem Innovationspark noch weitere Projekte geplant. In dem zentralen Teil sollen auch Büros, Konferenz- und Ausstellungsräume sowie Gastronomie Platz finden. Die Pläne dazu würden gerade finalisiert, teilt das Unternehmen Sortimo mit. Zunächst wird dieses Zentralgebäude errichtet, später sollen noch weitere mit zusätzlichen Ladesäulen dazukommen – je nachdem, wie sich die Elektromobilität entwickelt.

In weiteren Bauabschnitten sind noch zwei Gebäude als „Forschungs- und Innovationszentren“ mit Büros und Werkstätten geplant. Vor Baubeginn erklärte Sortimo-Geschäftsführer Klaus Emler, dass sein Unternehmen allein in den ersten Bauabschnitt einen zweistelligen Millionenbetrag investiere. Wie hoch die Kosten insgesamt einmal sind, will das Unternehmen nicht verraten. Vor Baubeginn erklärte Sortimo, in Zusmarshausen die größte Stromtankstelle der Welt schaffen zu wollen. Heute teilt das Unternehmen auf Nachfrage dazu mit: „Wir wollen auf jeden Fall eine der erfolgreichsten und attraktivsten Stromtankstellen werden und sein.“

