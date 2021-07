Thierhaupten

11:37 Uhr

Von Zypern über Horgau nach Thierhaupten

Plus Michelé Sarkis schenkt ihre Ehrengabe für den Turniersieg dem Verein. Warum die 34-jährige Schweizerin, die mit sechs Jahren ausgewandert ist, wieder in Deutschland gelandet ist

Von Hildegard Steiner

Die weibliche, in ihrem Ritt temperamentvolle und entschlossene Amazone Michèle Sarkis, Mitglied des Reitvereins Thierhaupten, kam zuletzt als Turniersiegerin aus Horgau nach Hause. Dort konnte sie den ersten Platz in der höchsten Prüfung der Kl. M* mit Stechen erzielen. Warm geritten hatte sie sich wohl schon am Tag zuvor. Dort platzierte sie sich auf die Plätze drei in der Zweiphasen-L und im Zeitspringen M* mit Bijou. Zudem nahm sie den 1. Platz im Punktespringen L mit Bijou für sich in Anspruch und erreichte den zweiten Platz im Punktspringen L mit ihrem zweiten Pferd „Bohemian Rhapsody“.

