Umfahrung Adelsried: Neue Sperrung auf der Mega-Baustelle

Plus Ab Montag ist ein neuer Teilabschnitt der Umfahrung Adelsried gesperrt – und das noch bis November. Wie es beim größten Straßenbauprojekt im Kreis vorangeht.

Noch knapp ein Jahr, dann soll die Umfahrung Adelsried fertig sein. Sie ist das derzeit größte Straßenbauprojekt im Augsburger Land. Knapp 24 Millionen Euro soll die 6,5 Kilometer lange Strecke kosten. Das Ziel: den Holzwinkel besser anbinden. Zunächst müssen Autofahrer aber immer wieder mit Sperrungen rechnen. Ab Montag ist die Verbindungsstraße von Adelsried nach Streitheim dicht. In den kommenden Monaten ist mit neuen Sperren zu rechnen.

Aktuelle Sperre Bis November sollen die Arbeiten an der Strecke zwischen Adelsried und Streitheim dauern. Die Streitheimer Straße ist in dieser Zeit gesperrt, teilt das Staatliche Bauamt mit. Dort soll eine neue Brücke gebaut werden, unter der die neue Umfahrung durchführen soll. Die Baustelle liegt unmittelbar nördlich der bestehenden Brücke über die Autobahn A8 auf der Gemeindeverbindungsstraße. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Kruichen weiter nach Ehgatten und über den bereits gebauten Abschnitt der Ortsumfahrung Adelsried nach Streitheim umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist beschildert, eine Durchfahrt auf der gesperrten Streitheimer Straße ist auch für Anlieger nicht möglich. Wegen des milden Wetters könne mit dem Bau der neuen Brücke früher begonnen werden, erklärt Stefan Heiß, Leiter des Staatlichen Bauamts. In den nächsten Wochen werde nun damit begonnen, die alte Straße abzutragen, erklärt Bauleiter Rainer Christl . Später wird mit den Arbeiten an dem Bauwerk an sich begonnen. Die Kosten dazu liegen bei gut einer Million Euro. Parallel zu dem Bauwerk an der Autobahn wird mit einem weiteren am Anschluss Streitheim begonnen.



Bis November sollen die Arbeiten an der Strecke zwischen und dauern. Die Streitheimer Straße ist in dieser Zeit gesperrt, teilt das Staatliche Bauamt mit. Dort soll eine neue Brücke gebaut werden, unter der die neue durchführen soll. Die Baustelle liegt unmittelbar nördlich der bestehenden Brücke über die Autobahn A8 auf der Gemeindeverbindungsstraße. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Kruichen weiter nach Ehgatten und über den bereits gebauten Abschnitt der Ortsumfahrung nach umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist beschildert, eine Durchfahrt auf der gesperrten Streitheimer Straße ist auch für Anlieger nicht möglich. Wegen des milden Wetters könne mit dem Bau der neuen Brücke früher begonnen werden, erklärt Stefan Heiß, Leiter des Staatlichen Bauamts. In den nächsten Wochen werde nun damit begonnen, die alte Straße abzutragen, erklärt Bauleiter . Später wird mit den Arbeiten an dem Bauwerk an sich begonnen. Die Kosten dazu liegen bei gut einer Million Euro. Parallel zu dem Bauwerk an der Autobahn wird mit einem weiteren am Anschluss begonnen. Anschluss Streitheim Hier ist eine Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr geplant. Die Kosten dafür liegen bei rund 730000 Euro, sagt Bauleiter Christl .



Umfahrung Adelsried: Neue Sperrung in den Sommerferien 2020

Anschluss Adelsried An der Abfahrtsrampe Adelsried wird die neue Umfahrungsstraße mit einem Kreisverkehr an die bestehende Staatsstraße 2032 angeschlossen. Hier wurde bereits eine Brücke über den Weldenbahnradweg gebaut. Sind die Arbeiten an den Bauwerken abgeschlossen, beginnen die Erdarbeiten. Der große Kreisverkehr an der Autobahn soll in den Sommerferien gebaut werden. In dieser Zeit werde die Staatsstraße zwischen Adelsried und Aystetten gesperrt, sagt Heiß. Auch die Auf- und Abfahrt zur Autobahn wird in dieser Zeit gesperrt.



An der Abfahrtsrampe wird die neue Umfahrungsstraße mit einem Kreisverkehr an die bestehende 2032 angeschlossen. Hier wurde bereits eine Brücke über den Weldenbahnradweg gebaut. Sind die Arbeiten an den Bauwerken abgeschlossen, beginnen die Erdarbeiten. Der große Kreisverkehr an der Autobahn soll in den Sommerferien gebaut werden. In dieser Zeit werde die zwischen und gesperrt, sagt Heiß. Auch die Auf- und Abfahrt zur Autobahn wird in dieser Zeit gesperrt. Streckenbau Mit dem Streckenbau von Adelsried nach Streitheim soll frühestens im März begonnen werden. Die gesamte Strecke soll Ende 2020 fertig sein.



Mit dem Streckenbau von nach soll frühestens im März begonnen werden. Die gesamte Strecke soll Ende 2020 fertig sein. Ehgatten-Streitheim Noch vor Weihnachten konnte die neu gebaute Staatsstraße zwischen Ehgatten und Streitheim für den Verkehr freigegeben werden. In einem Jahr Bauzeit wurden rund 100000 Kubikmeter Boden bewegt, 15000 Tonnen Asphalt eingebaut und rund 3,5 Kilometer an Zäunen errichtet. Für den 1,8 Kilometer langen Bauabschnitt wurden vom Freistaat rund sieben Millionen Euro investiert.



Noch vor konnte die neu gebaute zwischen Ehgatten und für den Verkehr freigegeben werden. In einem Jahr Bauzeit wurden rund 100000 Kubikmeter Boden bewegt, 15000 Tonnen Asphalt eingebaut und rund 3,5 Kilometer an Zäunen errichtet. Für den 1,8 Kilometer langen Bauabschnitt wurden vom Freistaat rund sieben Millionen Euro investiert. Kosten und Zeitplan Laut Bauamtsleiter Stefan Heiß liegt die Baustelle zur Umfahrung voll im Zeitplan. Die geplanten Kosten liegen noch immer bei insgesamt knapp 24 Millionen Euro. Diese Zahl ist in den vergangenen Monaten und Jahren allerdings immer wieder gestiegen. Auch deshalb steht das Projekt Umfahrung in der Kritik. Der Streckenausbau von Adelsried nach Streitheim soll frühestens im März beginnen. Die gesamte Strecke soll Ende 2020 fertig sein. Bild: Marcus Merk



Anwohner in Auerbach und Streitheim fürchten mehr Verkehr

Kritik Seit Beginn der Planungen wehrt sich die Bürgerinitiative Streitheim gegen die Umfahrung. Kritisiert werden nicht nur die massiv gestiegenen Kosten. Besonders im Zusmarshauser Ortsteil Streitheim und im Horgauer Ortsteil Auerbach werden Stimmen laut, die mehr Verkehr durch die Umfahrung fürchten. Seit das erste Teilstück der Umfahrung geöffnet ist, seien mehr Lastwagen auf den kleinen Straßen im Ort unterwegs, berichten Anwohner.



Besonders in Streitheim befürchten sie, dass durch die neue Sperrung noch mehr Verkehr durch den kleinen Ort unterwegs ist. Die Gemeinden Horgau und Zusmarshausen setzen sich deshalb für ein Lastwagenverbot durch Auerbach und Streitheim ein. Dieser Vorschlag wurde kürzlich vom Landkreis allerdings abgelehnt. Hintergrund dieser Entscheidung sei ein ähnlicher Antrag aus dem Jahr 2015. Schon damals wurde über ein Verbot für Lastwagen diskutiert. Der Landkreis habe daraufhin auch die übergeordneten Behörden bis hin zum Innenministerium eingeschaltet, um den Antrag zu prüfen. Schon damals sei man zu dem Schluss gekommen, dass das Verbot nicht zulässig ist. Diese Entscheidung dürfe man nun nicht ignorieren, heißt es in einem Schreiben des Landkreises an die Gemeinde Horgau. Allerdings sagt der Kreis zu, nach Fertigstellung der Umfahrung Adelsried erneut Verkehrszählungen durchzuführen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Umfahrung Adelsried bedeutet Strapazen für Anwohner