Umfahrung: So läuft es auf der Mega–Baustelle bei Adelsried

Plus Die Umfahrung von Adelsried ist das größte Straßenbauprojekt im Landkreis Augsburg. In den Sommerferien ist mit einer neuen Sperrung zu rechnen.

Es wird gebaggert und gebaut. Damit die Umfahrung bei Adelsried wie geplant fertig wird, sind die Arbeiter auch bei der Sommerhitze auf der Baustelle. 20 Millionen Euro wird die umstrittene, 6,5 Kilometer lange Straße kosten, heißt es aus dem Staatlichen Bauamt. Immer wieder müssen Straßenabschnitte gesperrt werden. Ende 2020 soll die gesamte Umgehung fertig sein und den Holzwinkel besser anbinden. Hier wird zur Zeit gebaut:

Anschlussstelle Adelsried

Hier entseht gerade eine Brücke über für den Weldenbahnradweg, erklärt Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt in Augsburg. Die sei notwendig, weil der Radweg die Umgehung quere. Künftig sollen Radler unter der Umfahrung hindurch fahren können. ´Zusätzlich entsteht hier auch ein Wirtschaftsweg für Nutzfahrzeuge, die ebenfalls unter der Unterführung fahren sollen. An der Abfahrtsrampe Adelsried wird die neue Umfahrungsstraße mit einem Kreisverkehr an die bestehende Staatsstraße 2032 angeschlossen. Dieser wird Heiß zufolge „ungefähr gleich groß“ wie der bereits bestehende Kreisverkehr südlich der A8, von dem die Auffahrten in Richtung Stuttgart und München abgehen.

Hier ensteht zur Zeit eine Unterführung für den Weldenbahnradweg. So soll Radler künftig unter der neuen Umfahrung hindurch radeln können. Bild: Marcus Merk

Verbindungsstrecke Ehgatten–Streitheim

Zwischen Ehgatten und Streitheim hat der zweite Bauabschnitt begonnen. Er soll noch bis Ende des Jahres dauern. Mittlerweile haben auf diesem teilabschnitt die Erdarbeiten begonnen, erklärt Heiß. Im September soll dann asphaltiert werden. Abgeschlossen werden solle dieser Bauabschnitt gegen Ende September, sagt Heiß. Dann wird die Sperrung der Strecke aufgehoben. Sie besteht bereits seit Anfang 2018, damals wurde mit dem Bau zweier Brücken auf der Strecke begonnen, die mittlerweile fertiggestellt sind. Große Flächen wurden gerodet. Wo Bäume standen, ist jetzt eine Schneise. Die Straße wird deutlich tiefer liegen als das Gelände, es wird also einen großen Einschnitt geben. Entlang der neuen Straße soll aber nachgepflanzt werden.

Staatsstraße Ehgatten–Welden

Gesperrt ist dieser Abschnitt schon länger nicht mehr. Doch noch immer fehlt ein rund 600 Meter langes Teilstück der Umfahrung. Das soll voraussichtlich in den Sommerferien gebaut werden. Laut Heiß beginnen die Arbeiten dazu am 19. August. Dann werde die Strecke für gut drei Wochen gesperrt werden. Während der anfänglichen Arbeiten war die Strecke zwischen Ehgatten und Welden für vier Monate komplett gesperrt worden.

Zeitplan

Mit den Arbeiten zum riesigen Bauprojekt liege man derzeit gut im Zeitplan, sagt Heiß. Die drei Bauabschnitte sind jeweils für rund ein Jahr geplant. Im kommenden Jahr soll die neue Umfahrung befahren werden können. „Auch die Kosten von 20 Millionen Euro sollten wir einhalten können“, erklärt Heiß.