vor 32 Min.

Unbekannter überfällt 86-jährige Radfahrerin auf offener Straße

Eine 86-Jährige ist in Gersthofen auf offener Straße vom Rad gestoßen und ausgeraubt worden.

In Gersthofen ist am Montagabend eine Seniorin ausgeraubt worden. Sie war mit dem Rad unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter von hinten kam.

Eine 86 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagabend in Gersthofen von einem Unbekannten überfallen worden. Sie war gegen 18.44 Uhr in der Berliner Allee unterwegs, als sie unvermittelt von hinten angegangen und vom Rad gestoßen wurde.

86-Jährige wird in Gersthofen von Rad gestoßen und ausgeraubt

Aus der Notsituation heraus wurden ihr dann auch noch ihre Wertsachen geraubt. Der Unbekannte erbeutete einen Geldbeutel und ihre Brieftasche.

Die 86-Jährige wurde bei dem Überfall und dem Sturz vom Fahrrad leicht verletzt. Aus Vorsicht wurde sie aber am Abend in die Uniklinik Augsburg eingeliefert, wo sie zur Beobachtung die Nacht verbrachte.

Details liegen der Polizei zu dem Überfall derzeit noch kaum vor. Die Fahndung nach dem Täter gestaltet sich derzeit schwierig, weil kaum Hinweise zur Beschreibung vorliegen.

Da die alte Dame hinterrücks überfallen worden ist, hat sie den Unbekannten nur sehr schlecht erkennen können. Der Kriminaldauerdienst hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)