19:42 Uhr

Unfall: Autofahrer bringt Balkone zum Einsturz und verletzt sich schwer

In Bobingen ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen die Balkone eines Hauses gekracht. Durch die Wucht krachten die Balkone auf den Fußweg.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Bobingen im Landkreis Augsburg gekommen. Gegen 15.45 Uhr kam ein Autofahrer von der Straße ab und krachte in ein Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer dabei schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Uniklinikum.

Der Wagen krachte den untersten Balkon des Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht löste sich die komplette Reihe der Balkone und krachte auf den Fußweg. Neben dem Autofahrer gab es aber keine weiteren Verletzten. Die Freiwillige Feuerwehr Bobingen war mit vielen Kräften im Einsatz. (AZ)

Themen folgen