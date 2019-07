vor 1 Min.

Volkshochschule: Auch Meitingen wird zum Zentrum

Das Pilotprojekt in Diedorf ist erfolgreich. Nun folgt am Lech ein weiteres regionales Bildungszentrum.

Von Brigitte Mellert

Die Stellenanzeige ist schon draußen: Für den Aufbau eines regionalen Bildungszentrums in Meitingen sucht die Volkshochschule Augsburger Land einen hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter. Er soll dort das Bildungsangebot auf die Beine stellen und einen Verbund mit den örtlichen Volkshochschulen im nördlichen Landkreis aufbauen.

Ein Vorbild für Meitingen gibt es bereits. Das 2017 gestartete Pilotprojekt „Regionales Bildungszentrum Diedorf“ (BZ) vernetzt die umliegenden Volkshochschulen im Augsburger Land und professionalisiert sie. Ziel ist es, an jedem Standort den gleichen Standard zu erhalten, die Qualität anzuheben, und mehr Kurse für mehr Teilnehmer anzubieten.

Nach zwei Jahren steht für Geschäftsführerin Christa Steinhart fest: Das Pilotprojekt ist geglückt. Ab Herbst gibt es weitere Bildungszentren im Landkreis, in dem die örtlichen Volkshochschulen jedes Jahr rund 3000 Veranstaltungen anbieten, die insgesamt rund 30000 Teilnehmer finden.

Alle Schulen sollen gleichen Standard haben

Alle 46 Städte und Gemeinden im Landkreis sollen die gleichen Standards in der Erwachsenenbildung anbieten können. Aus diesem Grund hat der Landkreis vor zwei Jahren mit dem Projekt in Diedorf begonnen.

Zwar unterscheide sich jede örtliche Volkshochschule in der Arbeitsweise, sagte Steinhart im Personalausschuss, als sie die Ergebnisse der Projektphase vorstellte. Trotzdem werde jede Schule gleichwertig betrachtet – und das ohne „örtliche Leitungen vor Ort zu ersetzen“, ergänzte Landrat Martin Sailer die Ausführungen Steinharts. Die Zusammenführung der hauptsächlich ehrenamtlich geführten Standorte hat laut der Geschäftsführerin zu einer Entlastung geführt. „Insgesamt wurden mehr Kurse angeboten und auch durchgeführt“, resümierte sie. Zudem verzeichnete die VHS mehr Teilnehmerzahlen und zugleich fielen weniger Kurse aus.

Aus diesem Grund soll das in Diedorf erprobte Konzept im gesamten Landkreis angewendet und jede örtliche VHS künftig einem Bildungszentrum zugeordnet werden. Nach dem erfolgreichen Politversuch in Diedorf hat im südlichen Landkreis bereits Schwabmünchen das Konzept übernommen.

Ab Herbst startet Projekt in Meitingen

In Meitingen startet das Vorhaben im kommenden Herbst, hieß es jetzt im zuständigen Ausschuss des Kreistags. Die restlichen Standorte folgen „zeitnah“, wie Landrat Sailer dort erklärte.

Auch die Ausstattung werde sich dadurch ändern, prognostizierte Steinhart: „Die VHS erhält ein Büro und einen eigenen Raum, der für die Schule immer zugänglich ist.“ Immer mehr Kurse fänden bereits nachmittags statt und bedürften dringend geeigneter Räume. Und noch weitere Bereiche werden professioneller ausgebaut: In Zukunft soll jede VHS Internet sowie W-Lan haben. Aber auch die Qualifizierung der Leitung soll gesichert werden, indem ein Studium in Pädagogik vorausgesetzt wird. Durch den gesellschaftlichen Wandel und die Digitalisierung habe die Erwachsenenbildung einen hohen Stellenwert erhalten, stellte Steinhart klar. Unter anderem bietet die VHS eine Auswahl an Kursen im Bereich Ambulante Betreuung und Demenz an – als Beitrag, damit pflegende Angehörige sowie Betroffene auch auf dem Land Angebote zu ihrer Unterstützung vorfinden. Darüber hinaus sei das breite Angebot – darunter auch eine Vielzahl an Sprachkursen – im gesellschaftlichen Wandel wichtig und relevant.

