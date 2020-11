Was Schulen im Landkreis Augsburg nach den Ferien helfen kann

Plus Kleine Dinge wie CO2-Ampeln können den Schulalltag im Landkreis Augsburg in Corona-Zeiten vereinfachen. Hier sollte nicht gewartet werden.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Alltag einfacher machen. In Schulen können das CO 2 -Ampeln sein. Sie zeigen eindeutig, wann und wie lange gelüftet werden muss. Die Stadträte in Neusäß haben das erkannt und handeln nun auch so. Der Landkreis hingegen zögert noch. Dabei wäre die Investition einerseits überschaubar und würde auf der anderen Seite viel Druck aus dem Präsenzunterricht herausnehmen.

Schulen im Landkreis Augsburg: Lüften belastet mehr als Makenpflicht

Denn was für Außenstehende kleinlich angesichts der großen Pandemie scheinen mag, ist in den Schulen doch ein täglicher Streitpunkt. Was Eltern mitbekommen: Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Kälte in den Klassenzimmern durch das häufige Lüften die weitaus größere Belastung als die Maskenpflicht im Unterricht.

Fein heraus ist da das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf. In der Modellschule wurden CO 2 -Fühler in jedes Klassenzimmer eingebaut, die Belüftung erfolgt je nach Bedarf passend. Wenn der Landkreis nun weitere Schulen neu baut oder saniert, kann er dieses Wissen jetzt mit den Erfahrungen von Corona nutzen. Das sollte er auch.

Klar ist aber auch: Wenn die Infektionszahlen weiter steigen sollten und Unterricht ganz oder teilweise wieder zu Hause stattfindet, dann haben Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte wieder ganz andere Sorgen.

