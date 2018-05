vor 35 Min.

Wasserwacht-Nachwuchs triumphiert bei bayerischen Meisterschaften

Großer Erfolg für den Wasserwacht-Nachwuchs: Die Kinder aus Dinkelscherben und Zusmarshausen belegten bayernweit den dritten Platz.

Nach einem Sieg beim Kreiswettbewerb hatte sich das Team der Stufe 1 (acht bis zehn Jahre) der Wasserwacht Dinkelscherben bei den Bezirksmeisterschaften durch einen starken zweiten Platz für den Landeswettkampf Rettungsschwimmen qualifiziert. Sie war nur eine von zwei Mannschaften aus Schwaben.

So brachen kürzlich Theresa Erdt, Johanna Plabst, Carolin Döring und Simon Nagel von der Wasserwacht Dinkelscherben sowie Ayleen Bergdoll und Anna Jäger von der Wasserwacht Zusmarshausen, die das Team komplettierten, höchst motiviert nach Obergünzburg auf. Mit dabei waren die Betreuerinnen Lea Hitzler und Franca Aumann. Am Wettkampftag ging es bereits um 8 Uhr in die Schwimmhalle, wo sich die Mannschaft in sechs verschiedenen Disziplinen mit neun anderen Mannschaften aus ganz Bayern maß. Eine sehr starke schwimmerische Leistung wurde durch viele Punkte in den Bereichen Erste Hilfe, Wasserwacht-Wissen und Naturschutz ergänzt und verhalf den Jungwasserwächtern aus Dinkelscherben und Zusmarshausen zu einem tollen dritten Platz. (AL)