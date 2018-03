02.03.2018

Wechsel bei ÖDP kündigt sich an

21-Jähriger rückt in den Gersthofer Ortsvorstand auf

Der Ortsverband Gersthofen der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) hat seinen Vorstand neu gewählt. Mit der Wahl des 21-jährigen Jan-Simon Albrecht zum stellvertretenden Vorsitzenden kündige sich ein Generationenwechsel in der Führung des ÖDP-Ortsverbandes an, berichtete der im Amt bestätigte Vorsitzende Manfred Link. Albrecht soll auch bei der Kommunalwahl 2020 für den Stadtrat in Gersthofen antreten.

Für die am 14. Oktober stattfindende Wahl zum Bayerischen Landtag sind Manfred Link wie schon gemeldet als Direktkandidat und Jan-Simon Albrecht als Listenkandidat aufgestellt.

Die ÖDP trete unter anderem für eine deutliche Reduzierung der Flächenversiegelung in Bayern ein und ist Mitinitiator des Volksbegehrens „Betonflut eindämmen – Damit Bayern Heimat bleibt!“, so Link weiter. Die ÖDP hat in Bayern 4000 Mitglieder und ist in 380 bayerischen Kommunen mit Mandatsträgern vertreten.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender bleibt Manfred Link, neuer Stellvertreter ist Jan-Simon Albrecht. Zur Schriftführerin gewählt wurde Maria Link, als Beisitzer fungieren Margret Ottner und Meruna Yugarajah, und die Kassenprüfer sind Hedwig Deisenhofer und Karlheinz Schwarzbauer. (AL)