Wegen Unwettern: Welden will mehr Tempo beim Hochwasserschutz

Plus Anwohner an der Laugna fürchten sich vor Hochwasser. Doch bis ein Damm gebaut werden kann, muss noch einiges passieren. Kann das Verfahren beschleunigt werden?

Wie sicher ist Welden vor Hochwasser geschützt? Unter anderem um diese Frage ging es bei der jüngsten Sitzung des Marktrats. In der Vergangenheit hat der Markt sieben Regenrückhaltedämme gebaut. Damit sei eine deutliche Verbesserung zu spüren, sagt Bürgermeister Stefan Scheider. Geplant ist außerdem ein Hochwasserdamm. Der könnte nun wegen der aktuellen Unwetter schneller kommen als geplant.