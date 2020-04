Wer wird dritter Bürgermeister in Diedorf?

Plus Thomas Rittel soll zweiter Bürgermeister in Diedorf werden. Doch um den Posten des weiteren Stellvertreters gibt es wohl unterschiedliche Meinungen.

Wer wird in Diedorf zweiter und dritter Bürgermeister, wer übernimmt weitere wichtige Posten? Das dürften die wichtigsten Fragen sein, wenn sich am heutigen Dienstagabend die neuen Fraktionsvorsitzenden der sechs Parteien und Gruppierungen im Diedorfer Gemeinderat treffen. Denn ganz anders als vor sechs Jahren ist die Ausgangslage bei den Mehrheiten.

Zeit ist reif für Frau als dritte Bürgermeisterin in Diedorf

Bislang lag die Mehrheit der Gemeinderatsstimmen knapp bei Wir für Diedorf (WfD), der Gruppierung von Bürgermeister Peter Högg, gemeinsam mit der SPD. Unter sich hatten die beiden Parteien auch die Bürgermeisterposten ausgemacht: Helmut Ritsch (WfD) war zweiter, Alexander Neff (SPD) dritter Bürgermeister.

Jetzt geht WfD auf die anderen Parteien zu und schlägt Thomas Rittel ( CSU) als zweiten Bürgermeister vor. Rittel war bei der Bürgermeisterwahl mit wenigen hundert Stimmen dem alten und neuen Bürgermeister Peter Högg unterlegen. Auf dem weiteren Stellvertreterposten könnte sich WfD Claudia Kargl von den Grünen vorstellen. Immerhin seien die Grünen die drittgrößte Fraktion und Kargl war deren Spitzenkandidatin, so WfD-Fraktionsvorsitzender Daniel Fendt. Und die Zeit sei reif für eine Frau in diesem Amt, fügt Bürgermeister Peter Högg hinzu. „Doch das sehen nicht alle so“, weiß der Bürgermeister. Und damit könnte die Wahl schwierig werden.

Die Mehrheit liegt nicht bei WfD

Denn die Mehrheit liegt nun, rein rechnerisch, auf der Seite der vier Parteien und Gruppen, die schon im Wahlkampf zusammen unter dem Slogan „Gemeinsam für Diedorf“ angetreten waren: CSU (sieben Gemeinderäte), Grüne (drei), Bürgerunion (zwei) und Freie Wähler (zwei) kommen zusammen auf 14 Stimmen – gegenüber den acht Gemeinderäten von WfD und den zweien der SPD. Für das Viererbündnis spricht der neue Fraktionsvorsitzende der CSU, Horst Heinrich. Er macht klar: „Wir sprechen mit allen anderen Fraktionen.“ Schließlich ginge es jetzt darum, zusammen zu einer vernünftigen Aufstellung des neuen Gemeinderats zu kommen – auch wenn die Mehrheit der Stimmen jetzt aufseiten des Viererbündnisses liege. „Wenn jetzt jeder mitreden kann, dann werden sicher auch in Zukunft Entscheidungen gleich von allen mitgetragen.“

In der Vergangenheit hatte es oftmals heftige Debatten in den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen gegeben. Daraus habe man gelernt, fügt Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Köglowitz hinzu. „Wir wollen nicht wieder die Fehler von vor sechs Jahren machen. Wir sind offen für alle“, sagt er. Dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien, liege zum Teil an der aktuellen Situation, so Frank Wasser, Fraktionsvorsitzender der Bürgerunion. Videokonferenzen machten die Absprachen nicht leichter. Die neue Amtsperiode des Gemeinderats beginnt am 1. Mai.

Das gute Beispiel Fischach

Ein gutes Beispiel sieht SPD-Marktgemeinderätin Maria Prues in der Fast-Nachbargemeinde Fischach. Dort werde gemeinsam entschieden – über Parteigrenzen hinweg. „Und darum geht es doch in der Kommunalpolitik, nämlich um das Wohl der Gemeinde und nicht um Parteipolitik.