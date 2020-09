19:30 Uhr

Wie der Bayern-Rudi aus Gablingen das Coronavirus überlebte

Plus Der Ehrenpräsident des Bayern-Fanclubs Red-White Glammhogga, Rudi Tausend, erkrankte im März an Corona. Zu Fan-Massen im Stadion hat er jetzt eine eigene Sicht.

Von Diana Zapf-Deniz

Als am 8. März das Spiel FC Bayern gegen den FC Augsburg stattfand, hätte Rudi Tausend im Leben nie gedacht, was dann kommen würde. „Am 11. März ging es bei mir mit Corona los. Fieber, Gliederschmerzen und starke Hustenanfälle“, weiß er noch ganz genau und vermutet: „Der Verdacht liegt nahe, dass ich mir das im Stadion geholt habe.“

Zwei Wochen ging es ihm hundeelend. „Wir hatten alles probiert, dass es besser wird, aber nach zwei Wochen musste ein Arzt her.“ Einen ganzen Tag versuchten seine beiden erwachsenen Kinder und seine Frau, 71, bei der 116117, der Hotline des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes, durchzukommen. „Im Nachhinein muss ich sagen, dass die Gesundheitsämter total überfordert waren.“

Das erste Zeichen, dass Bayern-Rudi Corona hatte war ein Schmerz in der Brust

Die behandelnde Ärztin vermutete Corona, stellte aber auch einen zusätzlichen bakteriellen Infekt fest und verschrieb Tausend deshalb ein Antibiotikum. „Damit ging es mir relativ schnell besser. Doch dann hat es meine Frau erwischt.“ Sie hatte jedoch andere Symptome, wie etwa Ekel vor Nahrungsmitteln. Ebenso waren ihr Geschmacks- und Geruchssinn betroffen. „Sie hatte tags zuvor noch eine Hühnersuppe gemacht, die sie sonst über alles liebt. Doch die konnte sie nicht mehr riechen.“ Nach drei bis vier Tagen war der Spuk bei ihr vorbei.

Nach insgesamt vier Wochen stand der 73-Jährige eines Morgens auf und hatte einen stechenden Schmerz im Brustbereich. „Oh, das hatte ich noch nie“, dachte sich der Ehrenpräsidenten des FC-Bayern-Fanklubs Red-White Glammhogga in Gablingen. „Meine Frau rief sofort den Notarzt.“ Herz und Lunge hatten Störungen.

Kurz vor dem Ostersonntag kam Rudi Tausend auf die Coronastation ins Uniklinikum Augsburg. „Aus zwei Wochen Quarantäne wurden bei mir sechs“, lacht er verhalten. „Lustig war das nicht. Die Zeit im Klinikum werde ich nie vergessen.“ Er hatte kein Geld dabei und auch kein Handy. Somit konnte er nicht einmal telefonieren. „Rudi, jetzt hast es geschafft! Jetzt bist endgültig von der Außenwelt abgeschottet“, dachte er bei sich.

"In so einer Zeit wird man schonmal demütig", erzählt der Bayernrudi

„Man wird schon demütig in so einer Zeit“, erzählt Tausend nachdenklich. Mut hat er sich oftmals selbst zugesprochen. Sein Verein sammelt jedes Jahr Spenden, um krebskranke Kinder zu unterstützen. Von diesen Geldern kaufen sie unter anderem Geschenke für die Kinder. Und mit diesen Präsenten besucht Rudi Tausend mehrmals im Monat die jungen Patienten auf der Station. „Als ich auf der Isolierstation lag, hatte ich Blick auf den Haupteingang und das Mutter-Kind-Haus. Und dahinter ist die Kinderkrebsstation. Diese Kinder müssen öfter auf Isolierstationen, also schaffe ich das auch.“ Am Ostersonntag entschloss er sich, seiner Einsamkeit ein Ende zu setzen und Tagebuch zu führen. Er schrieb mit zittriger Schrift: „Nachdem viele wochenlang geglaubt hatten, dass das Virus kaum schlimmer sei als eine Grippe, so ist seine lebensbedrohliche Gegenwart nun täglich zu spüren.“ Dass er zum Osterfest nicht im Kreis seiner Familie sein durfte, schmerzte ihn sehr: „Stell dir vor, es ist Ostern, und das, was am besten versteckt ist, sind Oma und Opa!“

Seinen Enkel Fabian vermisste er schrecklich. Zudem verbrachte Tausend seinen Geburtstag ebenso isoliert von der Welt auf der Coronastation. Vier Coronatests wurde bei ihm während des Aufenthaltes durchgeführt. Als er endlich nach Hause durfte und von Weitem seinen Enkel sah, liefen ihm Tränen über das Gesicht. „Die erste Umarmung nach 40 Tagen Isolation empfand ich als warmen Willkommensgruß und das erste Weißbier von meinem Sohn Manuel als Geschenk des Himmels“, hielt er in seinem Tagebuch fest. „Ich war zurück im Leben!“

Wenn die Arenen nicht voll besetzt sind guckt Bayern-Rudi sie lieber im Fernsehen

Dass sein Klub, der FC Bayern, Champions-League-Geister-Sieger 2020 wurde und die Bayern das Triple holten, freut ihn sehr. „Im Viertelfinale lag er bei jedem Tor – also insgesamt achtmal – mit der Kuhglocke auf dem Boden“, lacht seine Frau und schüttelt den Kopf. Tausend vermisst die Stadionstimmung: „Wir wollen jubeln, unsere Mannschaft anfeuern und Stimmung machen.“ Doch als Coronageschädigter sei er ein gebranntes Kind und ist lieber vorsichtig. Die Entscheidungen der Politik unterstützt er daher voll und ganz.

Wenn nur ein paar in die Arena dürften, wäre das nicht sein Ding. „Operettenpublikum ist mir zu wenig. Kann ich mir nicht vorstellen“, ist „Bayern-Rudi“ skeptisch. Da sieht er sich die Spiele lieber im Fernsehen an.

Grundsätzlich findet er es richtig, wieder schrittweise Zuschauer bei den Spielen zuzulassen. Nicht verstehen kann Rudi Tausend allerdings, dass das Supercup-Spiel FC Bayern gegen FC Sevilla am morgigen Donnerstag in Budapest vor 20.000 Zuschauern stattfinden soll. „Wenn die UEFA sich zu einem solchen Schritt entschließt, ohne die Gesundheitsbehörden vor Ort einzuschalten, dann ist das unverantwortlich.“ Sevilla habe bereits 2500 Zuschauer zurückgezogen. „Ich hoffe, dass auch die Bayern sich nicht drauf einlassen.“

