Wie können die Mieten in Neusäß und Stadtbergen gesenkt werden?

Plus Stadtbergen und Neusäß sind die einzigen Kommunen im Landkreis, in denen die Mietpreisbremse gilt. Noch entfaltet diese kaum Wirkung. Wie ist das Problem zu lösen?

Das Wohnen in Stadtbergen und Neusäß ist beliebt. In den letzten Jahren wurde es für Mieter in den beiden Kommunen jedoch immer teurer. Nun soll mithilfe eines bayernweiten Volksbegehrens mit dem Titel „Sechs Jahre Mietenstopp“ dafür gesorgt werden, dass die Mieten nicht mehr weiter in die Höhe wachsen können. Was viele nicht wissen: Es gibt in den beiden Kommunen bereits eine Maßnahme, die übermäßig hohe Mieten verhindern soll: Nachdem die beiden Gemeinden als „Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt“ eingestuft wurden, gilt dort seit vergangenem Jahr die Mietpreisbremse. Experten sehen diese jedoch kritisch.

„Das größte Problem für uns ist es, dass wir eine der flächenärmsten Kommunen im ganzen Landkreis sind“, sagt Holger Klug von der Stadtberger Stadtverwaltung. Es gebe kaum Platz, um neuen Wohnraum zu schaffen. Die Stadt habe den Bürgern im August vergangenen Jahres in einer öffentlichen Stadtratssitzung mitgeteilt, dass in Stadtbergen ab sofort die Mietpreisbremse gelte, sagt Klug. Bislang habe die Bremse in der Realität jedoch keine Wirkung gezeigt. Klug: „Wir haben noch keine Anfrage bezüglich zu hoher Mieten erhalten.“

Mieterverein begrüßt Mietpreisbremse in Stadtbergen und Neusäß

In von der Mietpreisbremse betroffenen Gebieten darf bei der Wiedervermietung von Wohnungen die Miete nun nur höchstens zehn Prozent über der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Diese wird anhand eines Mietspiegels ermittelt, welcher über das Mietpreisniveau in einer Gemeinde informiert. Ausgenommen von der Mietpreisbremse sind sowohl Neubauten als auch Gebäude, die umfassend modernisiert wurden. Stellt ein Mieter fest, dass er zu viel für seine Wohnung zahlt, kann er den Vermieter auf Schadensersatz und auf die Rückerstattung des zu viel gezahlten Geldes verklagen.

Thomas Weiand, Vorsitzender des Mietervereins Augsburg, hält die Mietpreisbremse in Stadtbergen und Neusäß für erfreulich. Die Wohnungssituation sei allgemein im Landkreis vielerorts verheerend: Günstigen Wohnraum gebe es nur in sehr alten Verhältnissen. „Der Zustand dieser Wohnungen ist dann auch nicht besonders gut, trotzdem kostet der Quadratmeter nie weniger als sechs bis sieben Euro“, sagt Weiand. Es sei außerdem festgestellt worden, dass bei Neuvermietungen die Miete oft über 30 Prozent erhöht wurde. Um das zu verhindern, sei eine Mietpreisbremse so wichtig, sagt Weiand.

Mietpreisbremse funktioniert ohne Mietspiegel nicht

Jedoch gibt es nach Ansicht von Weiand für die beiden Kommunen ein Problem: „Die Bremse funktioniert noch nicht, weil es in den Gemeinden keinen Mietspiegel gibt. Die Mieter können also gar nicht feststellen, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist und ob ihre Miete demnach zu hoch ist“, erklärt er. Die Mietpreisbremse sei demnach ein „zahnloser Tiger“. Warum in den beiden Kommunen kein Mietspiegel erstellt wurde, sei für ihn unverständlich, sagt Weiand. „Ich halte das für politisches Versagen.“

Die politische Mehrheit in der Stadt Neusäß sah dies bisher anders: Im Jahr 2015 war dort die Erstellung eines Mietspiegels vom Stadtrat abgelehnt worden. Einen solchen anzufertigen, sei extrem aufwendig, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung. Die Vergleichsmiete unterscheide sich nämlich nicht nur von Stadtteil zu Stadtteil, sondern auch je nach Alter, Beschaffenheit und Ausstattung der Wohnungen. Daher habe man in der damaligen Stadtratssitzung entschieden, dass die Wohnungsnot eher durch eine Verbesserung des Wohnraumangebots vermindert werden könnte, so die Stadtverwaltung.

Mieterverein fordert Nachbesserungen

Da die in Bayern ergriffenen Maßnahmen aus Sicht des Mietervereins noch nicht ausreichen, startete dieser im Herbst das Volksbegehren „Sechs Jahre Mietenstopp“. Für sechs Jahre, so der Wunsch des Mietervereins, sollen die Mieten in Bayern eingefroren werden. „Damit wollen wir uns einfach eine Verschnaufpause verschaffen. In diesen sechs Jahren ist dann auch Zeit, um in den Wohnungsbau zu investieren“, sagt Weiand. Außerdem würde ein solcher Schritt eine Signalwirkung haben: Viele Bürger hätten das Gefühl, dass politisch nur wenig gegen die Wohnungsnot getan wird, deshalb müsse gehandelt werden, sagt Weiand.

Die Mietpreisbremse in Neusäß und Stadtbergen hält auch Gabriele Seidenspinner, Vorsitzende von „Haus und Grund Augsburg“, für unwirksam. In ihren Augen ist jedoch auch das Volksbegehren Mietenstopp keine Lösung. „Beide Maßnahmen sind mühsame Instrumente, die denen nicht helfen, die es wirklich brauchen“, sagt Seidenspinner. Sie kann nicht verstehen, warum noch eine weitere Maßnahme daraufgesetzt werden sollte. Denn: Das Stoppen der Mieten könne die Baupreise nicht senken, sagt Seidenspinner. „Ein Mietendeckel verschärft nur ungut den Mietmarkt. Oft sind Mietverhältnisse ohnehin schon angespannt, diese Diskussion tut daher beiden Seiten nicht gut.“

Anstelle eines Mietendeckels hält sie ein anderes Verfahren für wirksam: Es müsse vor allem einfach gebaut werden, sagt Seidenspinner. „Außerdem wäre es geschickt, Gebiete attraktiver zu machen, wo es nicht diesen Andrang gibt wie in Neusäß oder Stadtbergen.“ Sie habe in manchen weniger nachgefragten Regionen sogar Kollegen, die mit leer stehendem Wohnraum kämpften. Holger Klug von der Stadt Stadtbergen sieht das Volksbegehren ebenfalls kritisch. „Am wichtigsten wäre es, neuen Wohnraum zu schaffen. Das Problem der Wohnungsnot wird durch das Volksbegehren nicht gelöst.“

