27.08.2019

Wird in Adelsried ein Bierbrauer bald Bürgermeister?

Anton Rittel kündigt seine Kandidatur für die Freien Wähler in Adelsried an. Es wäre dann bereits seine vierte Karriere.

Von Christoph Frey

Bauer, Brauer, Hufschmied – und bald auch Bürgermeister? Der Adelsrieder Anton Rittel strebt in seinem Heimatort eine vierte Karriere an. Er will im kommenden Frühjahr bei den Kommunalwahlen die derzeitige Rathauschefin Erna Stegherr-Haußmann (SPD) ablösen.

Überlegt hat sich der 52-Jährige seine Kandidatur schon länger. Bekannt gegeben hat sie der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring beim Sommerfest der Freien Wähler am Wochenende. Dieses findet traditionell bei Rittel in Adelsried statt. Dort ist er einer von fünf FW-Gemeinderäten. Diese haben jetzt als erste Gruppierung bekannt gemacht, wer bei den kommenden Wahlen gegen Bürgermeisterin Stegherr-Haußmann antritt.

Bürger müssten mehr einbezogen werden

In Adelsried müssten manche Projekte schneller und zügiger vorangetrieben werden, sagte Rittel gestern gegenüber unserer Zeitung. Er denke da an Kindergarten, Schule oder die vor sich hin dümpelnde Debatte über ein Naturfreibad. Die Bürger müssten mehr einbezogen werden und er sei der richtige Mann, um die Stimmen und Stimmungen aufzunehmen. „Ich weiß, was im Dorf gespielt wird.“ Zudem würde das Amt des Bürgermeisters auch in seine persönlichen Zukunftsplanungen passen. „Das käme mir schon recht.“

Mit 24 Jahren hatte Rittel den elterlichen Bauernhof aufgegeben, weil die Fläche zu klein war. Er sattelte um und wurde Hufschmied. Mehr als 20 Jahre lang beschlug er Pferde und kam dabei in der Welt herum. Als Betreuer von Sportpferden war er international gefragt und beschlug auch Medaillengewinner. Doch der Beruf des Hufschmieds forderte seinen gesundheitlichen Tribut. Rittel fand ein neues Steckenpferd und wurde Bierbrauer. Entgegen kam ihm dabei der Trend zu regionalen Bieren aus kleiner Produktion.

Sein erstes Bio-Bier vorgestellt

Erst vor wenigen Monaten stellte der umtriebige Adelsrieder sein erstes Bio-Bier vor, das im Horgauer Dorfladen und auf seinem eigenen Hof vertrieben wird. Für die Zukunft der kleinen Hausbrauerei habe er schon ein paar Überlegungen angestellt, so Rittel. Sollte es tatsächlich etwas werden mit dem Bürgermeisteramt, „dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen. Denn es wäre schon schade, wenn es das Bier nicht mehr gibt.“

Dass es den 52-Jährigen in die Politik zieht, hat sich schon länger abgezeichnet. Bei den vergangenen Landtagswahlen ließ er sich von den Freien Wählern aufstellen. Zwar waren seine Chancen als Listenkandidat ohne eigenen Stimmkreis von vornherein gering, doch Rittel möchte die Erfahrung nicht missen: „Ich habe einiges daraus gelernt.“

Bei den politischen Freunden von den FW jedenfalls war die Zustimmung groß, als Rittels Kandidatur in Adelsried verkündet wurde. Ausgerechnet zu diesem Anlass übrigens konnte er kein Bier aus eigener Produktion ausschenken: Die Vorräte wurden bei der 1000-Jahr-Feier Anfang August aufgebraucht.

