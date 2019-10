vor 44 Min.

Wo drückt die Sportvereine der Schuh?

Die Neusässer CSU-Ortsverbände diskutieren mit Vereinsvertretern über Probleme und Wünsche

Von Tobias Karrer

Was beschäftigt die Sportvereine in Neusäß? Wie stellen sie sich die Zukunft vor? Um diese Fragen ging es den CSU-Ortsverbänden zusammen mit Bürgermeister Richard Greiner bei einem Treffen. Beim Zukunftsdialog zur „Sportstadt Neusäß“ wollen die Politiker Anregungen für die Arbeit im Stadtrat und Themen für den Kommunalwahlkampf sammeln.

Im Vorfeld hob Richard Greiner die drei größten Projekte, die die Sportvereine zusammen mit Unterstützung der Stadt in den letzten Jahren realisiert haben, hervor. Er nannte den Bau der Tennishalle des TC Neusäß, die Sanierung der Sportgaststätte des TSV Neusäß und die Sanierung der Sporthalle in Steppach.

In drei Arbeitsgruppen versammelten sich die Teilnehmer am Zukunftsdialog zwischen den Baugerüsten im ehemaligen Schankraum der Sportgaststätte des TSV. Drei Themenblöcke gab der Bürgermeister vor: die aktive Arbeit der Vereine inklusive der Werbung von Mitgliedern, Ideen zu „Bewegungsräumen in der Stadt“ und die interne Vereinsentwicklung, also Zuschüsse, Hallennutzung und Ähnliches.

Am intensivsten wurde an dem Tisch diskutiert, an dem es ums Geld ging. Die Vorsitzenden vieler Vereine hatten sich um den Bürgermeister versammelt. Unter anderem beteiligen sich Andreas Kindelbacher vom TSV Neusäß, Tobias Wiesner vom TSV Steppach und Stefan Boenke vom TC Neusäß an der Diskussion. Unter „Investitionen“ hielt Richard Greiner einige wichtige Vorschläge fest. Ein „moderater Zuschuss für die Renovierung von Gaststätten“ bezog sich auf den Ort des Treffens. Für die Sanierung der Sportgaststätte von außen hat der TSV schon 409000 Euro investiert, wie Andreas Kindelbacher erklärte. Auch die Sanierung innen werde in den sechsstelligen Bereich gehen.

Ansonsten ging es um die Frage, Sanierungen in puncto Zuschüsse mit Neubauten gleichzustellen. Weitere Anregungen waren: die vereinsübergreifende Kopplung von Investitionsprogrammen und die gemeinschaftliche Nutzung von Sportflächen. Ein Knackpunkt hier: Bis heute funktioniert die kooperative Nutzung des Fußballplatzes in Hammel nicht. Im Zusammenhang mit den Sanierungen in Neusäß und Steppach ging es auch um die Förderfähigkeit von Eigenleistungen. Der Tenor: Heute sei die Förderpraxis der Stadt eher demotivierend, wenn es darum geht, dass Mitglieder selbst anpacken. Für ihre Arbeitsstunden gebe es keinen Zuschuss der Stadt, beklagte sich Tobias Wiesner vom TSV Steppach: „Es kann doch nicht sein, dass wir für Eigenleistungen bestraft werden.“

Auch die anderen Gruppen waren nicht untätig. Die Gruppe, die sich Gedanken zu Bewegungsräumen im Stadtgebiet machte, schlug beispielsweise eine Möglichkeit für Bouldern oder Klettern und einen Callanetics-Park mit Geräten, an denen man die Muskeln mithilfe des eigenen Körpergewichts trainieren kann, vor. Auch hier schaltete sich Wiesner ein: „Wollen wir jetzt auf öffentlichen Flächen den Vereinen Konkurrenz machen, was ist, wenn der TSV Steppach jetzt eine Boulderanlage bauen will?“, fragt er in die Runde. In der Diskussion kam der Vorschlag einer Synergie: Der Verweis darauf, dass es im Verein „noch höher hinaus“ gehen könnte.

Auch das Team, das sich mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen beschäftigte, präsentierte eine Vielzahl von Ideen. Sie forderten ein niederschwelliges Informationsangebot im Internet oder in einer App, das zeigt, welche Sportarten in Neusäß angeboten werden und welche Vereine es in der Nähe des Wohnortes gibt. Eine weitere Idee: Vereinsbeiträge sollten gegenseitig anrechenbar sein. Hier hakt Bürgermeister Richard Greiner ein: „Es gibt Städte, die eine Poolmitgliedschaft anbieten und von ihren Vereinen einfordern. Die Erfahrungen damit sind aber sehr unterschiedlich.“

Das Thema, wie viele der Vorschläge des Abends, soll in der Arge Sport weiterbearbeitet werden.

Themen folgen