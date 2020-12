16:00 Uhr

Zahl der Corona-Fälle im Westen des Landkreises Augsburg steigt

Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen im Landkreis Augsburg ist leicht auf 226 gestiegen. Einen traurigen Höchstwert gibt es bei den Todesfällen.

Von Maximilian Czysz

Während die Sieben-Tage-Inzidenz für den gesamten Landkreis Augsburg leicht von 222 auf 226 angestiegen ist, haben sich die Infektionszahlen in Zusmarshausen mehr als verdoppelt. 66 Menschen haben nach der aktuellen Statistik das Virus. Ursache dafür ist der Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum St. Albert. 25 der 71 Bewohner wurden positiv auf Covid-19 getestet.

Bei den veröffentlichten Zahlen für den gesamten Landkreis handelt es sich um die Summe der Neuinfizierten der letzten zehn Tage. Das Landratsamt hat sich als Bezugsgröße für diesen Zeitraum entschieden, weil positiv auf das Coronavirus getestete Menschen zehn Tage als infektiös gelten.

Neun Verstorbene von Dienstag auf Mittwoch

Auf den Zeitraum von 24 Stunden bezieht sich der Höchststand bei den Todesfällen, den das Robert-Koch-Institut am Mittwoch meldete: 962 Menschen sind binnen eines Tages in Deutschland gestorben - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Der traurige Höchstwert deckt sich mit den Zahlen aus dem Landkreis: Dort wurden binnen 24 Stunden neun Tote gezählt. Damit steigt die Zahl auf 74.

