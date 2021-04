Zusammenstoß an Rothsee-Kreuzung in Zusmarshausen

Autofahrer nimmt einer Frau die Vorfahrt: Die zwei Wagen stoßen an der Kreuzung in Zusmarshausen zusammen.

Am Rothsee in Zusmarshausen hat sich am Freitag ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.30 Uhr eine 42-jährige Frau aus Augsburg auf der Staatsstraße 2510 von Herpfenried kommend in Fahrtrichtung Zusmarshausen unterwegs. Gleichzeitig kam ein 56-jähriger Mann aus Horgau auf der Staatsstraße aus Richtung Autobahn in Richtung der Rothsee-Kreuzung in Zusmarshausen.

Der Autofahrer wollte laut Polizei an der Kreuzung nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der Frau. Die Vorfahrt wird an der Kreuzung durch ein Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelt. Die Autos stießen zusammen. Die Frau hatte zuvor noch versucht, einen Unfall durch Ausweichen nach rechts zu vermeiden, teilt die Polizei mit.

Es bleibt beim Sachschaden nach dem Unfall

Die Beteiligten wurden durch den Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro, der Schaden am anderen Wagen beträgt etwa 1500 Euro. (kar)