"Der absolute Horror": Zusmarshauser lehnen neue Bahntrasse ab

Die Pläne der Bahn eine neue Trasse vorbei am Markt Zusmarshausen zu realisieren, führen bei den Anwohnern für Aufregung.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Zusmarshausen sind die Ausbaupläne der Bahn das große Thema. Einen Neubau entlang ihrer Gemeinde wollen die Anwohner verhindern.

Von Günter Stauch

Die Bürgerversammlung in Zusmarshausen war von den Ausbau-Plänen der Bahn geprägt. Bürgermeister Bernhard Uhl traf auf ein diskursfreudiges Publikum, das fast drei Stunden immer wieder die Aufmerksamkeit auf das Zwei-Milliarden-Projekt Bahnausbau Ulm – Augsburg lenkte. Zwar ging es in der Schulturnhalle an der Stadionstraße auch um zahlreiche andere Themen, von A wie Autobahntempolimit bis Z wie Zebrastreifen. Doch bei den zahlreichen engagierten Redebeiträgen der Besucher kreisten die Wortmeldungen immer wieder um das Hauptthema des Abends: die Streckenführung der Bahnlinie.

