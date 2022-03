Erste Erfolge trotz kleiner Sünden

Bei unserer Aktion "Ran an den Corona-Speck" wurden bereits die ersten Kilos verloren, obwohl man sich im Herren-Team das eine oder andere Bierchen, Krapfen und einen Döner gegönnt hat. Wie ein nahrhaftes Frühstück aussehen könnte.

Man muss auch gönnen können - so oder ähnlich sagt man im Rheinland. Wer abnehmen will, sollte davon allerdings Abstand nehmen. Oder doch nicht? Die drei Männer, die bei unserer Abnehmaktion "Ran an den Corona-Speck" unter der Leitung von Florian Kempter gegen die Pfunde kämpfen, haben schon nach einer Woche bereits jeweils rund ein Kilo verloren. Und das, obwohl sie sich durchaus kleine Sünden geleistet haben. "Allein schon das Mitschreiben eines Ernährungstagebuches hat dazu geführt, dass alle weniger und bewusster gegessen haben", freut sich der Ernährungsberater aus Neumünster für seine Schützlinge über diesen positiven Effekt und die messbaren Erfolge.

Das Gewichtstagebuch konnte schon die ersten Erfolge verzeichnen. Foto: Oliver Reiser

Mit Kilos geht's bergab, die Laune steigt

"Mit den Kilos geht's bergab, die Laune steigt und das Wetter tut sein Übriges." Hans Trimpl aus Ustersbach hat nach dem Auftakttreffen des Trios die Motivation gepackt, sodass er jeden Tag Sport gemacht hat. Da konnte er sich dann beim FCA-Spiel gegen Borussia Dortmund schon mal zwei Bierchen auf das Unentschieden genehmigen. Thomas Katheder aus Hainhofen fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und steigt auf den Crosstrainer. Da durften es am Faschingsdienstag auch mal zwei Krapfen sein. Und Emre Gökovali aus Zusmarshausen geht nicht nur ins Fitnessstudio und zum Volleyball, der 111-Kilo-Mann besucht derzeit auch einen Tanzkurs, um auf seiner Hochzeit im Sommer mit seiner Braut perfekt über das Parkett schweben zu können. Da musste es ganz einfach mal ein Döner sein. "Eine komplette Umstellung der Ernährung kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Da muss man sich zwischendurch auch mal etwas gönnen", sagt Florian Kempter (Instagram @floriankempter.de) und lacht: "Da muss auch mal ein Käsebrot um 21.30 Uhr drin sein."

Ist das Trainingsziel eine Gewichtsabnahme, empfiehlt er, mit nüchternem Magen an den Sport heranzugehen. "Dann werden nämlich die Fettpolster des Körpers angezapft, um an Energie zu kommen. Der Verbrennungsapparat arbeitet somit auf Hochtouren. Training mit leerem Magen begünstigt so den gewünschten Gewichtsverlust." Wer trainiert, um Muskeln aufzubauen, sollte hingegen vor dem Training etwas essen. "Erst, wenn der Körper mit Energie, Eiweiß und gesunden Fetten versorgt ist, kann er Muskelmasse aufbauen", so Kempter.

In der kommenden Woche werden die drei Herren der Schöpfung nun ihre Ernährung weiter optimieren und ihr Essen für eine Woche vorausplanen. Grundlage jeden Tages ist dabei ein nahrhaftes Frühstück (Rezeptvorschlag anbei) und ausreichendes Trinken (2,5 Liter).

Vorsicht Zuckerfallen!

Fitness-Influencerin Renate Dumreicher, die das Damen-Team betreut, warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Zuckerfallen: "Selbst bei hochwertigen Vollkorn-Frühstücksprodukten steht Zucker an dritter Stelle. Dann noch Zuckerersatz wie Invertzuckersirup, Glukosesirup und Gerstenmalzextrakt. Außerdem noch Reis, der einen hohen glykämischen Index hat." Alles über 50 ist hoch. "Der Blutzucker steigt schnell an und es wird viel Insulin ausgeschüttet, wodurch der Blutzuckerspiegel wieder rasch abfällt und vielleicht sogar ins "Minus" gerät, "wodurch der Körper wieder nach Zucker verlangt und der 'Heißhunger' sich meldet", erklärt Renate Dumreicher und setzt auf Kohlenhydrate mit niedrigem Glykemischen Index wie Broccoli (15), Quinoa (35) oder Süßkartoffel (50). "Um der 'Blutzucker-Achterbahn' zu entkommen." Sie rät grundsätzlich, beim Einkauf immer auf die Zutatenliste zu schauen. "Auch bei Mais, Bohnen oder Erbsen in der Dose wird unnötigerweise oft Zucker hinzugefügt. Also Augen auf beim Einkauf!"

Am Online-Workout, das Renate Dumreicher für das Damen-Team anbot, nahm auch unser Sportredakteur Oliver Reiser im heimischen Wohnzimmer teil. Foto: Gabriele Reiser

Ansonsten geht es beim Damenteam mit Herren-Unterstützung sehr sportlich einher. In einer WhatsApp-Gruppe werden die Daten der Schrittzähler ausgetauscht, um sich gegenseitig zu motivieren. "Das mit den Schritten ist schwer zu pauschalieren. Am Sonntag haben alle rund 13.000 Schritte gesammelt. Um Depressionen vorzubeugen sollte jeder mindestens 5700 Schritte pro Tag machen", sagt Fitness-Coach Renate Dumreicher, die ebenfalls mega-stolz auf ihre Truppe ist, die insgesamt bereits 6,7 Kilo verloren hat. Für Samstag hat sie zu einer gemeinsamen Nordic-Walking-Runde eingeladen. Am Dienstagabend hat ihr Quartett bereits online ein Hantel-Workout absolviert, das sie ansonsten regelmäßig anbietet (Infos auf https://samoja-fitness.de/kurse/). Darüber - und über den daraus entstandenen Muskelkater - werden wir nächstes Mal berichten.





So sieht ein ideales Frühstück aus

Porridge mit Heidelbeeren und Banane





Zutaten für 1 Portion:

100 ml Hafer-, Mandel- oder Sojamilch

50 g Haferflocken (blütenzart)

40 g Heidelbeeren

1 Banane





Zubereitung:

Die Banane in kleine Stücke teilen und in eine Schale geben. Anschließend mit einer Gabel zerdrücken, bis die Banane eine breiartige Konsistenz annimmt. Die Haferflocken dazugeben und mit Milch übergießen. Je nachdem, wie flüssig oder fest das Porridge werden soll, kann man die Menge der Milch variieren. Zuletzt die Beeren dazugeben und umrühren. Die Schale bei höchster Stufe in die Mikrowelle stellen und circa 1,5 bis 2 Minuten erhitzen.





Expertentipp:

Das Porridge mit Blaubeeren hält lange satt, enthält Eiweiße, Vitamine sowie Mineral- und Ballaststoffe, die für einen konstanten Blutzuckerspiegel sorgen.