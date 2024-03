Adelsried

12:21 Uhr

Biber sorgen in Adelsried für Ärger

Plus Mehere Biberpopulationen haben es sich in der Gemeinde gemütlich gemacht. Während sich die einen über die putzigen Tiere freuen, klagen andere über hohen Sachschaden.

Von Michaela Krämer

Zugegeben: So ein Biber schaut recht putzig aus, doch er ist nicht überall sonderlich willkommen. Oft müssen Gemeinden tief in die Tasche greifen, um die Schäden, die durch Biber entstanden sind, zu beheben. So auch in der Gemeinde Adelsried. Der Bauausschuss ärgert sich regelmäßig über das Treiben der Tiere.

Welche Schäden richten die Biber an?

Erst kürzlich hatte er eine Begehung am Ortseingangsbereich zwischen dem Discounter und dem Radweg sowie im Bereich vom Parkhotel Schmid vorgenommen. Grund hierfür sind die Aktivitäten von zwei Biberpopulationen, die sich es dort gemütlich gemacht haben und derzeit sehr aktiv fast alle möglichen Arten von Bäumen und Sträuchern annagen und fällen. Starke Schäden sind an den Bäumen in der Nähe der Laugna zu verzeichnen, aber auch Unterhöhlungen im Erdreich gehören dazu. Immer wieder werden Löcher in den Wiesen und Feldwegen festgestellt. Bei einer Straße mussten bereits größere Schäden kostenintensiv behoben werden, berichtete Bürgermeister Sebastian Bernhard. Zuletzt machte sich der Biber an einer Ausgleichsfläche zu schaffen und nagte neu gepflanzte Bäume an. Sie müssen jetzt intensiv geschützt werden.

