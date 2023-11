Altenmünster

Partner für die Jugend: Streetworker aus Altenmünster erzählt von seiner Arbeit

Plus Streetworker Jan Markus ist im Holzwinkel als Ansprechpartner für die junge Generation unterwegs. Was den Job für ihn ausmacht und welche Angebote es gibt.

Von Helene Weinold

Den blauen Bus mit dem Hundekopf im Comic-Stil auf der Fahrertür und der Aufschrift „Mystery Machine“ dürften die meisten Jugendlichen in Altenmünster und im Holzwinkel kennen: Damit ist Streetworker Jan Markus unterwegs zu den Treffpunkten der Cliquen, aber auch zu Einzelgesprächen und Projekten. Seit dem Spätsommer 2022 ist er im Rahmen von IMoKJA, der Interkommunalen mobilen Kinder- und Jugendarbeit des Kreisjugendrings Augsburg-Land, Ansprechpartner für junge Menschen in Altenmünster, Adelsried, Welden und Bonstetten.

Wo sich die Jugend in Altenmünster trifft

Kontinuität und Verlässlichkeit seien entscheidend dafür, Beziehungen zu Jugendgruppen und Cliquen aufzubauen, sagte Markus in einem Tätigkeitsbericht über das zurückliegende halbe Jahr vor dem Gemeinderat Altenmünster. „Durch regelmäßige Präsenz an den etablierten Jugendtreffpunkten konnte die IMoKJA ein tragfähiges Vertrauensverhältnis zu jeweils mehreren Jugendgruppen in allen vier Gemeinden aufbauen“, erklärte er. Nachdem sich die meisten Jugendgruppen im vergangenen Winter in selbstverwaltete Hütten und Kellerräume zurückgezogen hätten, seien sie im Frühjahr und Sommer wieder bei dem Supermarkt, der Schule, dem Spielplatz und dem Sportplatz zusammengekommen. Zunehmender Beliebtheit erfreue sich auch der Jugendcontainer an der alten Kläranlage, den die Jugendlichen gemeinsam ausgebaut hätten und der durch einen zweiten Container ergänzt werden soll.

