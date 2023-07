Altenmünster

Tausende Gäste feiern mit dem SC Altenmünster sein 75-Jähriges

Plus Vier Tage lang wurde in Altenmünster gefeiert. Mit einem Festumzug und Blasmusik erreichte das Jubiläum am Sonntag seinen Höhepunkt.

Vier ereignisreiche Festtage liegen hinter dem SC Altenmünster, der am Wochenende sein 75-jähriges Vereinsjublium feierte. Und am Ende strahlten die Verantwortlichen des Traditionsklubs von der Zusam mit der Sonne um die Wette. An die 2500 Besucher waren schließlich gekommen, um neben den sportlichen Darbietungen auch zwei stimmungsvolle Abende mit der Blaskapelle Altenmünster und dem Auftritt der Stainless-Brass-Band aus Dinkelscherben mitzuerleben. Beim Festabend unmittelbar nach dem Einzug der Vereine mit fast 1100 Teilnehmern ins Festzelt am Hennhofer Weg wurden die Gäste außerdem auf eine Zeitreise durch die 75-jährige Geschichte des SCA mitgenommen. Den Festgottesdienst am Sonntagvormittag zelebrierte Dekan Thomas Pfefferer, der in seiner Predigt darauf hinwies, dass der Sport durch Gemeinsamkeit und Zusammenhalt getragen werde und nicht immer nur Siege zählen.

Jubliäum SC Altenmünster Dekan Thomas Pfefferer zelberierte den Gottesdienst zum 75-jährigen Jubiläum des SC Altenmünster. Mit dabei die Fahnenabordnung des Patenvereins SSV Neumünster-Unterschöneberg. Foto: Her

Bereits der Auftakt mit dem Fußballspiel zwischen der Traditionsmannschaft des TSV 1860 München und einer Legendenauswahl des SC Altenmünster (wir berichteten) erwies sich nicht nur wegen der 15 erzielten Tore (12:3 für die Gäste) als Volltreffer. Bis weit nach Mitternacht wurden bei vielen Gesprächen im Zelt oder an der Pilsbar über vergangene Zeiten gesprochen. Auf eine längere Zeitreise nahm dann Festausschussvorsitzender Fabian Herdin als Moderator die Besucher beim Festakt am Freitagabend mit. Im Dialog mit Franz Kraus, der ein Jahr nach der Vereinsgründung geboren wurde und von Kindesbeinen an Mitglied im Verein ist, spielten sich beide die Bälle hin und her.

