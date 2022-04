Betrunkene Autofahrerin baut Unfall bei Aystetten

Eine 29-Jährige baut bei Aystetten einen Unfall. Zudem bemerken die angekommenen Polizisten Alkoholgeruch. Die Frau hat 1,6 Promille.

Eine betrunkene Frau verursachte einen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße von Aystetten Richtung Adelsried. Dort habe sie ein anderes Auto am Standstreifen gesehen und daneben angehalten. In diesem Moment sei die 29-jährige Fahrerin im bereits stehenden Wagen losgefahren und streifte dabei das Auto der 54-Jährigen.

Unfall in Aystetten: Verursacherin war betrunken

Die Polizei wurde gerufen, es ist ein Sachschaden von 1500 Euro entstanden. Außerdem fiel den Beamten der Alkoholgeruch der 29-jährigen Frau vom Standstreifen auf. Der Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Die Frau musste sich einer Blutabnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde einbehalten. (mom)