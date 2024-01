Aystetten

Diese großen Investitionen stehen in Aystetten an

In Aystetten ist in den kommenden Jahren unter anderem der Bau eines neuen Kindergartengebäudes geplant.

Plus Beim Neujahrsempfang in Aystetten lobt Bürgermeister Peter Wendel die gute Lebensqualität in seiner Gemeinde. Um diese Qualität zu halten, seien aber Investitionen notwendig.

Dass Aystetten ein guter Ort zum Leben sei, hebt Bürgermeister Peter Wendel beim Neujahrsempfang im gut gefüllten Aystetter Bürgersaal immer wieder stolz hervor. So verweist Wendel auf den Wohlfühlatlas, den Prof. Dr. Markus Hilpert von der Universität Augsburg 2012 erstellt hat. Laut des Atlas belege Aystetten von den 16 westlichen Gemeinden im Landkreis den ersten Platz in Sachen Lebensqualität. Außerdem verweist Wendel auf eine Sozialraumanalyse von Günther Katheder-Göllner vom Landratsamt Augsburg. Laut dieser Analyse liegt Aystetten bei der Kinderbetreuung auf Platz zwei der 46 Kommunen im Augsburger Land. "Dieser Standard kostet natürlich Geld", ergänzt der Bürgermeister und richtet den Blick damit auf Investitionen, die in den kommenden Jahren getätigt werden sollen.

Aystetten laut Peter Wendel finanziell gut aufgestellt

Für diese Investitionen sei Aystetten gut aufgestellt. Wendel: "Es ist unbestritten, dass es unserer Gemeinde gut geht." Zum Jahresende 2023 betrug der Schuldenstand 644.600 Euro, was eine Pro-Kopfverschuldung von 208 Euro bedeutet. Damit läge Aystetten weit unter dem Landesdurchschnitt. In diesem Jahr sei eine Neuverschuldung nicht geplant, sodass der Schuldenstand zum Jahresende auf 422.000 Euro absinken soll.

