Geplante Wohnanlage in Aystetten: Gemeinderat fordert Nachbesserung

Plus In Aystetten ist ein neues Gebäude mit 20 Wohnungen und einer Tiefgarage geplant. Im Gemeinderat stößt der Plan aufgrund der Größe des Wohnkomplexes aber auf Ablehnung.

Von Jonathan Lübbers

Über insgesamt 20 Wohnungen und eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen soll das Gebäude verfügen, das für das Grundstück am Schloßberg 4 in Aystetten entworfen wurde. So wird der Wohnkomplex allerdings nicht gebaut. Denn der Gemeinderat fordert Nachbesserungen.

Zwei Wohngebäude mit gläsernem Treppenhaus geplant

Auf dem besagten Grundstück am Schloßberg befindet sich aktuell bereits ein großes Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Der Eigentümer will dieses Gebäude allerdings abreißen, um an der selben Stelle einen elf Meter hohen Neubau zu errichten. Dabei sind zwei große Gebäude geplant, die durch ein gläsernes Treppenhaus in der Mitte miteinander verbunden werden sollen. Dieses moderne Design trifft im Gemeinderat teilweise auf Zustimmung. "Ich finde den Entwurf angenehm und schön", sagt etwa Roland Woppmann ( CSU). Auch Ursula Reichenmiller-Thoma (Grüne) gefällt der geplante Komplex.

