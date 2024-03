Aystetten

vor 49 Min.

Vierter Rücktritt bei den Freien Wählern Aystetten: Jardin folgt auf Pflüger

Plus Der Gemeinderat Aystetten hat einen Nachfolger für Thomas Pflüger gefunden. Heinz Jardin ist neues Mitglied der Versammlung.

Von Jonathan Lübbers

Im Aystetter Gemeinderat gibt es einen personellen Wechsel. Nachdem Thomas Pflüger ( Freie Wähler) sein Amt zuvor niedergelegt hatte, wurde Heinz Jardin als neues Mitglied des Rates aufgenommen.

Pflügers Rücktritt bereits der Vierte bei den Freien Wählern Aystetten

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Fraktion der Freien Wählern im Aystetter Gemeinderat personell verändert. Seit der Kommunalwahl im März 2020 kam es in dem Gremium insgesamt zu fünf Rücktritten mit anschließender Neubesetzung. In der CSU gab es seit der vergangenen Wahl noch keinen Rücktritt, bei den Grünen trat in Person von Karin Pritsch eine einzige Gemeinderätin zurück. Die vier weiteren Rücktritte wurden allesamt von Mitgliedern der Freien Wähler vollzogen.

