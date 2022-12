Basketball

21:23 Uhr

Kangaroos kassieren vierte Niederlage in Folge

Die vierte Niederlage in Folge mussten Kapitän Max Uhlich und die BG Leitershofen/Stadtbergen im Weihnachtsspiel bei der Orange Academy in Ulm hinnehmen.

Plus Warum nach drei knappen Niederlagen nun eine deutliche Pleite folgt.

Von Oliver Reiser

Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Für die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen war das Weihnachtsspiel der 2. Bundesliga Pro B am Abend vor dem heiligen Abend im wahrsten Sinne des Wortes eine schöne Bescherung. Nach drei ganz knappen Niederlagen verloren die Kangaroos bei der Orange Academy in Ulm das vierte Spiel in Folge. Diesmal allerdings deutlich mit 60:80.

