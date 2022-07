Bonstetten

vor 32 Min.

Misstrauen im Gemeinderat: Bürgermeister bittet um Entschuldigung

Wofür eine Kommune Geld ausgibt, muss der Gemeinderat entscheiden. In Bonstetten fühlen sich einige Mitglieder des Gremiums vom Bürgermeister übergangen.

Plus Der Gemeinderat in Bonstetten hat die Jahresrechnung für 2020 nur teilweise entlastet. Was das rechtlich bedeutet und weshalb die Zustimmung für den Rathauschef wichtig ist.

Im Bonsetter Gemeinderat gibt es Streit ums Geld. Der Konflikt schwelt seit Monaten im Gremium. Grüne und Freie Wähler fühlen sich vom Bürgermeister in einigen Fällen übergangen. Konkret geht es um Ausgaben für die Erweiterung des Kindergartens. Teile des Gemeinderats werfen Bürgermeister Anton Gleich ( CSU) vor, in der Vergangenheit Ausgaben getätigt zu haben, die der Gemeinderat vorher hätte bewilligen müssen. Wegen einer Corona-Infektion konnte Gleich bei der Sitzung am Montag gegenüber dem Gemeinderat selbst nur schriftlich Stellung beziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen