Pater Thomas verlässt die Pfarreien Gemeinschaft Welden

Pater Thomas verlässt die Pfarreien Gemeinschaft zum 1. September. Zum Abschied erklärt er unserer Redaktion, weshalb er in einen neuen Lebensabschnitt startet.

So mancher Katholik in Bonstetten konnte es zunächst gar nicht glauben: Pater Thomas, der seit November – nach dem Abschied von Prof. Dr. Dr. Lochbrunner – auch für die Gemeinde Bonstetten in der Pfarreien Gemeinschaft Welden zuständig war, verlässt die Pfarreien Gemeinschaft zum ersten September. Die Frage nach dem „Warum“ er nach Affing geht, ist gut nachzuvollziehen:

„Im Moment betreue ich vier Gemeinden ( Adelsried, Bonstetten, Reutern und Welden) mit über 5000 Katholiken. Voraussichtlich kommen nächstes Jahr wohl noch Emersacker, Lauterbrunn und Heretsried dazu. Zwar ist auch ein Kaplan zur Unterstützung des Pfarrers angedacht, doch hat sich die Anzahl der Pfarreien seit 2019 fast verdoppelt.“ Und hier sieht Pater Thomas das Problem. Er möchte sich mehr seinen Gläubigen widmen, mehr pastorale Arbeit leisten. Bei dieser großen Anzahl sei das seiner Meinung nach nicht möglich.

Auch in Affing sind sechs Pfarreien zu betreuen

In Affing sind zwar auch insgesamt sechs Pfarreien zu betreuen, doch eben „nur“ mit rund 4000 Gläubigen. „Mir sind die Menschen sehr wichtig. Ich möchte für sie da sein. Mein Ziel ist eine unabhängige Seelsorge.“

Auch in Bonstetten brachte sich Pater Thomas von Anfang an mit ein. Sein Besuch beim Weihnachtsmarkt war für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Ich will meine Gemeinde ja kennenlernen!“, sagte er damals. Und so besuchte er auch das Dreikönigskonzert des Musikvereins, die Maibaumfeier und vieles mehr! Kein Wunder, dass sich Pater Thomas die Zuneigung und den Respekt seiner Gemeinde Bonstetten wohl verdient hat! „Er war natürlich nicht so viel da, wie Pfarrer Lochbrunner, aber er hatte immer ein offenes Ohr für unsere Probleme. Schade, dass er schon wieder geht!“, spricht Marianne vielen Bonstetter Gläubigen aus dem Herzen.

Mit einem lachenden und einem weinendem Auge

Und Pater Thomas? „Die Zeit war einfach zu kurz, um möglichst viele Leute kennenzulernen. Ich glaube, der Gottesdienstbesuch war ganz gut, könnte aber natürlich auch besser sein!“ Und so ist Pater Thomas‘ Resümee zweigeteilt: er freut sich auf die neue Aufgabe in Affing, bedauert aber sehr, dass er Gläubige zurücklassen muss, die er schätzen gelernt hat.

Seinem Nachfolger Jan Forma, der zurzeit noch die Pfarreien Gemeinschaft Jengen/Waal betreut, wünscht er alles Gute. „Gut für Bonstetten ist sicher auch, dass der neue Pfarrer in das schöne Pfarrhaus in Bonstetten einziehen wird. Ich habe ja in Welden gewohnt.“ Und auch wenn es viele Gläubigen schmerzt: „Einen Pfarrer für eine Gemeinde, wie Sie das mit Pfarrer Lochbrunner hatten, das gibt es nicht mehr! Zum einen haben wir akuten Priestermangel, zum anderen auch zu wenige Gläubige, die in die Kirche gehen!“

Ein Gottesdienst zum Abschied

Hier hakte auch Klaus Weber, der Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Stephan / Bonstetten, ein: „Mit diesem Gottesdienst (am letzten Sonntag) müssen wir uns schon wieder verabschieden. Doch ich glaube, Sie haben uns fit für die Zukunft gemacht! Mit der Gründung des Lithurgieteams haben Sie uns auf die neue Zeit in der Pfarreien Gemeinschaft vorbereitet, haben uns gezeigt, wie wir mit Eigenengagement selbst Wortgottesdienste gestalten können. Dafür herzlichen Dank.“