Impfungen und Corona-Fälle: Das ändert sich im Landkreis Augsburg

Ab kommender Woche ist Impfen wieder ohne Termin möglich. Die Termin-Hotline wird stillgelegt. Fallzahlen werden sonntags nicht mehr aktuell übermittelt.

Die Nachfrage nach Impfterminen ist im Landkreis Augsburg in den vergangenen Wochen auf unter 200 Impfungen pro Tag gesunken. Aus diesem Grund hat das Landratsamt beschlossen, die Öffnungszeiten der Impfzentren in Bobingen und Gablingen-Siedlung ab Montag, 21. Februar, an die Nachfrage anzupassen und Impfungen auch wieder ohne Termin anzubieten.

Die Online-Nachrückerliste und die bisherige Impftermin-Hotline 0821/3102-3131 des Landratsamtes werden eingestellt. Landrat Martin Sailer erklärt: "Impfwillige können sich entweder eigenständig online ein Zeitfenster buchen oder ohne Termin zu den Öffnungszeiten direkt ins Impfzentrum kommen." Neu hinzukommende Impfaktionen in den Kommunen werden künftig ohne Terminbuchung geplant. Lediglich um die Registrierung unter https://impfzentren.bayern/citizen/ werden Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld ihrer Impfung weiterhin gebeten.

Die Impfzentren im Landkreis Augsburg Impfzentrum Bobingen, Pestalozzistraße 2, 86399 Bobingen, Impfzentrum Gablingen-Siedlung, Paul-Klee-Straße 13, 86456 Gablingen-Siedlung Neue Öffnungszeiten ab Montag, 21. Februar: Montag bis Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr



Impfungen ab zwölf Jahren (auch ohne Termin) Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 14 Uhr

Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige (auch ohne Termin) Freitag von 14 bis 15.30 Uhr

Medizinische Impfberatungen Montag bis Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr

Impfaktionen Alle Vor-Ort-Impfaktionen in den Kommunen sind online unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfaktion zu finden. (AZ)

Kinderimpfungen im Kreis Augsburg immer freitagnachmittags

Auch bei den Impfterminen der Fünf- bis Elfjährigen ändert sich etwas: Bislang war die Terminvereinbarung lediglich telefonisch möglich. Durch ein technisches Update der bayernweiten Terminvereinbarungssoftware können nun auch online Termine für diese Altersgruppe gebucht werden. Die Kinderimpfungen werden in beiden Impfzentren freitags zwischen 14 und 15.30 Uhr stattfinden. Gerne können Eltern mit ihren Kindern in diesem Zeitraum auch ohne Termin ins Impfzentrum kommen. Es ist allerdings zu beachten, dass im Voraus gebuchte Termine bevorzugt behandelt werden. Informationen zu den notwendigen Unterlagen, die Erziehungsberechtigte im Impfzentrum vorlegen müssen, sind unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung zu finden. Um die Gefahr einer Verwechslung der Impfstoffe weiterhin auszuschließen, sind freitags zur Zeit der Kinderimpfungen keine Impfungen für Personen ab zwölf Jahren möglich.

Wer bereits einen Termin vereinbart hat, braucht nicht aktiv werden

Wer bereits außerhalb der neuen Öffnungszeiten Termine gebucht oder einen Termin für eine Kinderimpfung für die kommenden Wochenenden vereinbart hat, muss nicht aktiv werden. Landrat Sailer erklärt: "Alle vereinbarten Termine bleiben entweder bestehen oder die betroffenen Personen werden direkt von den Mitarbeitenden der Impfzentren zur Vereinbarung eines neuen Termins kontaktiert."

Keine Fallzahlmeldung mehr an den Sonntagen

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg stellt ab sofort die Meldung der tagesaktuellen Infektionszahlen an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel (LGL) und das Robert-Koch-Institut (RKI) an Sonntagen ein. Martin Sailer sagt: "Die Infektionszahlen und auch die Inzidenz sind zum jetzigen Stand der Pandemie reine Orientierungshilfen, die heute aufgrund des regen Infektionsgeschehens mehr denn je einer massiven Unschärfe unterliegen. Das Dunkelfeld im Bereich der Ansteckungen ist enorm."

Das Landratsamt müsse das behördliche Handeln an die tatsächlichen Umstände anpassen und alle Maßnahmen, von denen es unter dem Strich nicht profitiert, reduzieren. Aus diesem Grund werde das Landratsamt künftig nur noch von montags bis samstags die registrierten Neuinfektionen des jeweiligen Tages übermitteln. Diejenigen Fälle, die an Sonntagen bekannt werden, leitet das Gesundheitsamt ab der nächsten Woche mit der Montagsmeldung weiter. "Der Schritt kommt natürlich auch unserem Personal im Gesundheitsamt entgegen, das seit nunmehr zwei Jahren immer wieder an den Belastungsgrenzen agieren musste", so Sailer weiter. (AZ)