39-Jähriger kracht in Diedorf beim Abbiegen gegen Betonwand

Ein 39-Jähriger will von der B300 bei Diedorf in das Gewerbegebiet abbiegen. Dabei ist er laut Polizei zu schnell unterwegs.

Einen wirtschaftlichen Totalschaden an seinem VW Golf hat ein 39-Jähriger am Sonntag in Diedorf verursacht. Der Mann wollte gegen 11.30 Uhr von der B300 nach links in das Gewerbegebiet Am Straßfeld einbiegen.

Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dermaßen heftig mit der Betonwand der Zufahrt, dass sein Auto nur noch Schrottwert hat. Der Fahrer selbst wurde nicht verletzt. (thia)