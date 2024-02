Abgelenkt? Frau fährt mit Auto gegen Baum

Eine Autofahrerin ist einen Moment lang unachtsam. Schon kommt es zu einem spektakulären Unfall.

Am Freitagnachmittag fuhr eine 72-jährige Autofahrerin die Hauptstraße in Diedorf in Richtung Gessertshausen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen, welche ambulant durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Ihr Auto war nach dem Unfall allerdings nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (jah)

