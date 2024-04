Auffahrunfall aus Unachtsamkeit in der Haupstraße

Eine Autofahrerin übersieht, dass ein anderer Wagen abbiegen will. Es kommt zum Unfall auf der B300 in Diedorf.

Zu einem Auffahrunfall, wo aus Unachtsamkeit, ist es am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in der Hauptstraße in Diedorf gekommen. Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr dabei auf der Hauptstraße in Richtung Gessertshausen. Kurz nach der auf „grün“ stehenden Ampel auf Höhe der Bahnhofstraße übersah sie laut Polizei Zusmarshausen jedoch einen abbiegenden Wagen in gleicher Fahrtrichtung, welcher seine Geschwindigkeit reduzierte. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Auffahrunfall mit diesem Auto. Der 64 Jahre alte Insasse wurde durch den Anstoß leicht am Knie verletzt. Die Unfallfahrerin selbst trug nach aktuellem Stand ebenfalls nur leichte Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro. (jah)

Lesen Sie dazu auch