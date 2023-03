Kunden warten noch auf ihren Glasfaseranschluss

Plus Der Glasfaser-Ausbau in Diedorf und Gessertshausen verzögert sich. Nun sollen die Kunden noch weitere Monate auf ihren schnellen Anschluss warten.

Bürgermeister Peter Högg nimmt die Situation noch gelassen - wie anscheinend auch die Bürgerinnen und Bürger in Diedorf, die sich für einen schnellen Internet-Anschluss per Glasfaser entschieden haben. Der sollte im Gemeindegebiet, so die Planungen vom vergangenen Jahr, längst verfügbar sein. Doch noch ist es nicht so weit, die Kunden warten noch auf die Freischaltung. "Wir bekommen zwar Nachfragen im Rathaus, wie lange das noch dauert. Aber Beschwerden kann man das noch nicht nennen", so der Bürgermeister. Das soll nun in den kommenden Monaten geschehen.

Vor einem Jahr schien der Ausbau und Anschluss mit Glasfaserkabeln ganz kurz bevor zu stehen. Die beiden Gemeinden Diedorf und Gessertshausen hatten sich kurz hintereinander für ein Ausbauangebot der Firma Deutsche Glasfaser entschieden. Der Vorteil für Kunden und Kundinnen dabei: Der Hausanschluss ist kostenlos, lediglich eine vertragliche Bindung für zwei Jahre an Deutsche Glasfaser oder den Partner M-net als Versorger für Internet und eventuell weitere Dienste ist Bedingung. Die Aussagen damals: Bereits im Sommer 2022 sollten die Tiefbaumaßnahmen in Diedorf abgeschlossen sein, noch vor Weihnachten 2022 sollten auch die Hausanschlüsse komplett verlegt sein. Doch so weit ist man nun noch lange nicht.

Erste Anschlüsse werden im Sommer aktiviert

Erst im Sommer, so teilt nun ein Sprecher der Deutsche Glasfaser mit, sollten in Gessertshausen erste Anschlüsse aktiviert werden. Ursprünglich war das für November 2022 geplant, erinnert sich der Leiter des Bauamts in Gessertshausen, Andreas Sauer. "Diedorf wird danach angeschlossen", so der Sprecher von Deutsche Glasfaser weiter. Warum diese Verzögerungen? "Der Ausbau einer komplett neuen Glasfaserinfrastruktur ist ein komplexes Infrastrukturausbauprojekt, das mit jeder Menge Koordinationsaufwand und Detailplanung verbunden ist. Oftmals ist der Netzausbau durch Deutsche Glasfaser die umfangreichste Baumaßnahme in der Geschichte einer Kommune", beschreibt der Sprecher. Eine genaue Detailplanung sei deshalb auch bei guter Vorbereitung zu Beginn der Baumaßnahme oft nicht möglich.

In Diedorf müssten nun noch wenige Mängel im Tiefbau beseitigt werden, die meisten Arbeiten seien jedoch abgeschlossen. Das gelte im Grunde auch für Gessertshausen. Allerdings gibt es dort Verzögerungen mit zwei Querungen der Bahnlinie. Während eine Querung fast abgeschlossen sei, dauere das Antragsverfahren für die zweite Bahnquerung an - darauf habe das Unternehmen Deutsche Glasfaser jedoch keinen Einfluss, heißt es von dort.

Deutsche Glasfaser baut in acht Kommunen im Landkreis

Deutsche Glasfaser hatte mit den Kommunen vereinbart, dass sie ihr Glasfasernetz auch für andere Anbieter öffnen. Ein entsprechender Vertrag ist vor wenigen Wochen mit Vodafone unterzeichnet worden. Das bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden nach der zweijährigen Bindungsfrist an Deutsche Glasfaser oder M-net nach Aktivierung des neuen Anschlusses auch zu diesem Anbieter wechseln können. Deutsche Glasfaser baut aktuell in acht Städten und Gemeinden des Landkreises Augsburg an der Glasfaser-Infrastruktur. Abgeschlossen ist noch kein Projekt.

