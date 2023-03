Neue Unterkunft für Flüchtlinge kommt nach Anhausen

Unter Bürgermeistern ist es kein Geheimnis: Es werde deutlich mehr Platz für Geflüchtete gebraucht. Dabei sucht noch eine andere Gruppe Menschen dringend Wohnraum.

In der Marktgemeinde Diedorf wird es voraussichtlich eine neue Unterkunft für Geflüchtete geben. Der Bauausschuss der Gemeinde hat sich auf seiner jüngsten Sitzung mit dem entsprechenden Antrag eines Investors für ein Wohngebäude in der Adelgundisstraße im Ortsteil Anhausen befasst. Wie Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung berichtet, hat sich der Ausschuss für die Nutzungsänderung ausgesprochen.

In der Runde der Bürgermeister im Landkreis Augsburg sei allen klar: Es werden wieder mehr Geflüchtete in die Region kommen - und somit mittelfristig auch wieder mehr Unterkünfte gesucht. Nun möchte ein Investor in dem bisherigen Zweifamilienhaus in der Adelgundisstraße eine Unterkunft für bis zu 30 Personen einrichten. Das Gebäude soll dafür so umgebaut werden, dass auf jedem Stockwerk gemeinschaftliche Sanitäranlagen und eine Küche zur Verfügung stehen.

Bauausschuss will Parkplätze für Geflüchtete

Vor der Zustimmung standen auch kritische Nachfragen, so Högg. So ging es um die mögliche Laufzeit der Anmietung der Unterkunft durch das Landratsamt. Bislang seien Verträge von fünf bis sieben Jahren durchaus üblich gewesen, so die Erfahrung des Bürgermeisters. Auch wenn die Stellplatzordnung der Gemeinde bei Unterkünften dieser Art nicht greife, wurde das Landratsamt als Genehmigungsbehörde aufgefordert, eine ausreichende Zahl von Stellplätzen einzuplanen. Denn inzwischen habe sich gezeigt, dass die durchaus nötig seien, falls dort Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen würden. "Die Infrastruktur muss passen", so Högg.

In Anhausen wäre es bereits die zweite Unterkunft für Geflüchtete. Erst vor Kurzem hatte sich der Ausschuss mit einer Einrichtung für 15 Personen befasst. "Wir können nicht alle im Hauptort unterbringen. Dazu fehlt es einfach an geeignetem Wohnraum." Das gelte übrigens für eine zweite Personengruppe ebenso: Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Hauptverwaltungsausschuss der Gemeinde mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt.

Wohncontainer für Obdachlose

Weil die Unterkünfte in Diedorf komplett belegt sind, sucht die Marktverwaltung nach Alternativen. Teuer und nicht unbedingt zielführend sei die Anmietung von Hotelzimmern. Stattdessen werde nun überlegt, auf gemeindlichem Grund Wohncontainer für Obdachlose aufzustellen. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die Zahl der Anfragen in Zukunft steigen werde. "Für einige werden die finanziellen Verhältnisse immer schwieriger und die Fälle werden auch immer komplexer." Um Obdachlosigkeit möglichst zu vermeiden, arbeite die Gemeinde mit der Caritas und auch dem Landratsamt nun in der Prävention zusammen. Das Thema Obdachlosigkeit sei jedoch ein ebenso drängendes wie jenes der Geflüchteten, wenn es um den passenden Wohnraum gehe.

Lesen Sie dazu auch