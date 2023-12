Schmuttertal-Gymnasium Diedorf gewinnt mit App Multimedia-Preis

Neue Medien bereichern das Schulleben. Wie kreativ Schülerinnen und Schüler aus Diedorf mit ihnen umgehen können, haben sie jetzt bewiesen.

Auch 2023 wurden wieder die besten Multimedia-Projekte bayerischer Schulen beim Crossmedia-Wettbewerb prämiert. Gewonnen hat in der Sparte "extended Reality – 3D“ auch der Beitrag "Industrie 4.0 VR" des Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf. 14 Schülerinnen und Schüler haben mit der Partnerfirma Sortimo in Zusmarshausen eine App entwickelt, mit der man ausgewählte Arbeitsplätze virtuell begehen und so verschiedene Ausbildungsberufe und Studienrichtungen kennenlernen kann. Dazu wurden 360-Grad-Aufnahmen sowie Videoaufnahmen angefertigt, um sie für eine VR-Brille aufzubereiten.

Multimedia-Preis: In jedem Projekt steckt so viel Begeisterung



"Ich bin immer wieder erstaunt, wie kreativ und sicher unsere Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den neuen Medien sind", sagte Kultusministerin Anna Stolz bei der Verleihung. Sie war von den Ergebnissen begeistert und gratulierte zu den tollen Projekten. "Ob Audiowalks, virtual reality oder selbst entwickelte Apps – in jedem einzelnen Projekt stecken so viel Begeisterung und Professionalität.“

577 bayerische Schülerinnen und Schüler machten 2023 mit

Crossmedia ist der größte Wettbewerb für den kreativen Einsatz digitaler Medien an Bayerns Schulen. Er wird auf Initiative des Bayerischen Kultusministeriums in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien und dem Bayerischen Rundfunk veranstaltet. An der diesjährigen Wettbewerbsrunde nahmen insgesamt 577 bayerische Schülerinnen und Schüler mit über 60 Beiträgen in sechs Wettbewerbskategorien teil. Die Schulen der Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils 500 Euro für ihre mediale Ausstattung. Mehr zum Beitrag "Industrie 4.0 VR" auf der Internetseite des Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf. (AZ)