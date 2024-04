So reagieren Veranstalter auf das schlechte Wetter

Wer trotz des nasskalten Wetters am Wochenende keine Lust hat, zu Hause zu bleiben, hat Glück: Im Landkreis Augsburg finden viele Veranstaltungen im Freien trotzdem statt.

Nasskalt soll das Wetter am Wochenende im Landkreis Augsburg bleiben: Sieben Grad, Regen und Wind - das sind keine schönen Aussichten für einen Marktbesuch oder eine Wanderung. Die Veranstalter im Augsburger Land bleiben aber optimistisch. Die meisten Veranstaltungen im Freien finden trotz des schlechten Wetters statt.

Etwa das Zusam-Märktle in Altenmünster kann wie geplant am Samstag von 9 bis 12 Uhr besucht werden.

Der Wochenmarkt in Neusäß findet ebenfalls wie gewohnt am Samstagvormittag auf dem Volksfestgelände statt. Nur die Pflanzentauschbörse muss an diesem Wochenende entfallen.

Auch in Stadtbergen wird dem Regen getrotzt. Auf dem ökologischen Wochenmarkt gibt es hier wie jeden Samstag von 8.30 bis 12 Uhr Bio-Lebensmittel aus der Region. Besucher können die Chance auf frisches Obst und Gemüse zumindest im April noch nutzen. Für Mai werden neue Teilnehmer für den Markt gesucht.

Die Singwanderung bei Biberbach findet auf jeden Fall statt

Nicht aus Zucker ist auch die Kolpingfamilie aus Biberbach. Anton Hörmann will die Singwanderung nahe dem Ortsteil Markt trotz des schlechten Wetters durchführen. "Vielleicht machen wir aber nur etwas Kürzeres", erklärt er. Etwa nur eine kurze Wanderung zur Markter Burg. "Da hat man immerhin eine schöne Aussicht", so Hörmann. Los gesungen und gewandert wird am Sonntag um 13.30 Uhr vor dem Bürgerhaus.

Lesen Sie dazu auch

Der Stadtberger E-Bike-Testtag fällt aus

Wenig Spaß macht es im Regen E-Bike zu fahren. Daher hat der Grünen Ortsverband in Stadtbergen den geplanten E-Bike-Testtag am Sonntag abgesagt. Gemeinsam mit fünf Radhändlern aus der Region wollte der Ortsverband neue Fahrräder auf einer Teststrecke auf die Probe stellen.

Ebenso fällt auch das E-Bike-Training für Senioren am Samstag aus. Hier wollen der Seniorenbeirat Neusäß und die Verkehrswacht Augsburg Seniorinnen und Senioren sicheres Fahren auf dem elektrischen Rad vermitteln.